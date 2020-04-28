Yandex продемонстрировал сильные результаты 1 квартале. Выручка увеличилась на 26%, до 47 млрд рублей, а скорректированная прибыль изменилась незначительно, составив 5,1 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 25,8%.

Yandex – одна из наиболее устойчивых к кризису компаний, несмотря на то, что из-за режима самоизоляции ограничена работа каршеринга и такси. Объем средств составляет около 20 млрд рублей, этого хватит на много месяцев операционной деятельности. Доля Yandex на поисковом рынке выросла до 58%. Структурных изменений не произошло. Интернет-реклама, по-прежнему, основной сегмент выручки интернет-реклама, ее рост замедлился до 11% в годовом выражении, а самый быстрорастущий (за исключением отдельных проектов) – такси, там прирост снизился до 49%.

Компания отозвала прогноз по выручке (214-221 млрд руб.). Сейчас консенсус-прогноз составляет 206 млрд руб. выручки, 58 млрд руб. EBITDA и 28 млрд руб. прибыли. Полагаю, что сейчас рано давать надежный прогноз, поскольку динамика выручки напрямую зависит от сроков восстановления деловой активности. Рынок интернет-рекламы не просел из-за того, что активность переместилась в онлайн-сегмент, но такси (второе по значимости направление) может не досчитаться 4-5 млрд руб. во 2 квартале.