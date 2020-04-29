28 апреля совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 из расчета 19.82 руб. на акцию. С учетом промежуточной выплаты (18.14 руб. на акцию) Газпром нефть выплатит дивиденды за 2019 на общую сумму 180 млрд руб., что транслируется в 37.96 руб. на акцию (с доходностью 12%) — на 26.5% больше, чем выплачено за 2018 год. Размер дивидендов за 2П19 соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, таким образом, общая сумма дивидендов составляет 45% от чистой прибыли за 2019 (400 млрд руб.). Дата закрытия реестра — 26 июня.

Наше мнение. Новость в значительной степени соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка, поскольку группа ранее уже объявляла о решении направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2П19. Однако, с учетом ухудшения макроэкономической обстановки, данная новость, на наш взгляд, может быть позитивной с точки зрения восприятия.