Инвесторы позитивно воспримут новость о рекомендации "Газпрома" по дивидендам
28 апреля совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 из расчета 19.82 руб. на акцию. С учетом промежуточной выплаты (18.14 руб. на акцию) Газпром нефть выплатит дивиденды за 2019 на общую сумму 180 млрд руб., что транслируется в 37.96 руб. на акцию (с доходностью 12%) — на 26.5% больше, чем выплачено за 2018 год. Размер дивидендов за 2П19 соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, таким образом, общая сумма дивидендов составляет 45% от чистой прибыли за 2019 (400 млрд руб.). Дата закрытия реестра — 26 июня.
Наше мнение. Новость в значительной степени соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка, поскольку группа ранее уже объявляла о решении направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2П19. Однако, с учетом ухудшения макроэкономической обстановки, данная новость, на наш взгляд, может быть позитивной с точки зрения восприятия.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200429/831357754.html