Наше мнение. НЛМК 30 апреля планирует опубликовать финансовую отчетность за 1К20. По нашим прогнозам, выручка компании составит $2 389 млн (+3% кв/кв), показатель EBITDA — $621 млн (+29% кв/кв), чистая прибыль — $377 млн (+62% кв/кв). Результаты должны заметно улучшиться вследствие роста продаж и удешевления сырья, но свободный денежный поток, скорее всего, окажется под давлением из-за сезонного наращивания оборотного капитала. Мы сохраняем по НЛМК оценку НЕЙТРАЛЬНО, компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.2x против 5.1x у Северстали.

Телеконференция состоится 30 апреля, в 17:00 МСК, 15:00 GMT; подключение: +7-495-7059270 (Россия) +44 (0) 330 3369401 (Великобритания); ID конференции: 917182.