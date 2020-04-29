Прогноз результатов Сбербанка за I квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 42% г/г
Наше мнение. Сбербанк в четверг (30 апреля) должен опубликовать результаты за 1К20 по МСФО, и мы ожидаем увидеть слабые показатели из-за резкого роста резервов в условиях экономического кризиса. В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, составленного банком, чистая прибыль должна достигнуть 149 млрд руб. (-42% г/г), а аннуализированный ROE — 13.1%, чистый процентный доход прогнозируется на уровне 372 млрд руб. (+10% г/г). Чистый комиссионный доход должен составить 122 млрд руб. (+17% г/г). Операционные расходы прогнозируются на уровне 168 млрд руб. (+10% г/г), а соотношение затраты/доход — 33%. Общая стоимость риска, как ожидается, подскочит до 2.74%, а резервы вырастут в 8 раз до 154 млрд руб. Мы отмечаем, что в настоящий момент крайне сложно делать какие-либо надежные прогнозы, и считаем, что фактические цифры могут существенно отличаться от консенсуса.Телеконференция: 30 апреля в 17:00 МСК. Тел.: +44 (0) 330 336 9401, +7 495 7059270, ID: 615638 (англ.).
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