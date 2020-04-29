Кризис позволит "Яндексу" нарастить рыночную долю в ключевых вертикалях
Консолидированная выручка Яндекса в 1К20 выросла на 26% г/г до 47 млрд руб. — в рамках наших оценок. Динамика выручки сегмента Поиск и портал ухудшилась кв/кв (11% в 1К20 против 16% в 4К19), отражая эффект высокой базы. Выручка в сегменте сервиса объявлений увеличилась на 35% г/г, продемонстрировав замедление темпов роста г/г (57% в 1К19), и составила 1.5 млрд руб. Сегмент Медиасервисы показал сильную динамику, рост остался на высоких уровнях (95% г/г в 1К20 против 96% в 4К19 и 74% в 1К19). Выручка в сегменте Экспериментальных направлений составила 4.9 млрд руб., показав сильный рост (2.5 млрд руб. в 1К19). Выручка в сегменте Такси выросла на 50% г/г и поддержала совокупную выручку — ее вклад в общую выручку составил 24.3% (против 23.1% в 4К19). Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12.8% г/г в 1К20 до 12.1 млрд руб., превзойдя наши ожидания (+5.4%). На этот результат также повлияли разовые комиссии и расходы, связанные с процедурой корпоративной реструктуризации. Общая скорректированная рентабельность EBITDA достигла 25.8% (против 28.9% в 1К19). Скорректированная консолидированная чистая прибыль Яндекса снизилась на 5% г/г до 5.1 млрд руб., при этом скорректированная маржа чистой прибыли составила 11.0%. В ходе телеконференции компания отметила, что ее предыдущий прогноз на 2020 больше не действует.
Наше мнение. Яндекс опубликовал сильные финансовые результаты за 1К20 — EBITDA в размере 6.6% уверенно выше консенсуса, несмотря на замедление роста выручки от рекламы. Видимость относительно следующих кварталов заметно ухудшилась, поскольку выручка сегментов Рекламы и Такси находится под давлением из-за карантина. Кризис может стать возможностью для Яндекса нарастить рыночную долю в ключевых вертикалях и использовать рычаги роста после окончания кризиса. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Яндексу.
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