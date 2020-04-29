Сегодня состоятся два аукциона по размещению ОФЗ-ПД. Центральной новостью вчерашнего дня стало выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая подтвердила тезис, содержавшийся в опубликованном в прошлую пятницу пресс-релизе, о том, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок. Однако были и новые комментарии Набиуллиной – она сказала, что Банк России может смягчать политику большими шагами, чем раньше, с учетом масштаба наблюдаемого экономического шока. Между тем существенные ценовые движения в ОФЗ вчера отсутствовали, как и в предыдущий день. Изменения доходностей облигаций с фиксированным купоном не превышали ±3 бп при небольших объемах (оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 24 млрд руб., что соответствует 0,9x среднедневного показателя за последний месяц). В итоге ближний и средний сегменты кривой закрылись в среднем без изменений, а доходность длинных ОФЗ-ПД опустилась на 1–3 бп. Самый длинный из выпусков с фиксированным купоном, ОФЗ-26230, снизился в доходности на 2 бп, до 6,27%. Реальная доходность инфляционного линкера ОФЗ-52001 (YTM 2,41%) повысилась на 4 бп. Наиболее активно вчера торговался ОФЗ-26226 (YTM 5,75%), объем сделок с которым на МосБирже составил 6,6 млрд руб. Локальные рынки акций других развивающихся стран вчера закрылись в положительной зон: 10-летние облигации Бразилии упали в доходности на 46 бп, облигации ЮАР – на 13 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Мексики и Венгрии снизились на 3–10 бп.

Сегодня Минфин проведет аукционы двух выпусков с фиксированным купоном – 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,89%) и 3-летний ОФЗ-25084 (YTM 5,50%) – в объеме доступных для размещения остатков (344 млрд руб. и 363 млрд руб. соответственно). Предыдущий аукцион ОФЗ-26232 проводился в середине февраля, в то время как ОФЗ-25084 последний раз выставлялся на продажу три недели назад. Мы ожидаем, что фактический объем размещения сегодня будет близким к 100 млрд руб. или даже превысит эту сумму, учитывая большой срок с момента последнего предложения на первичном рынке 7-летних ОФЗ-ПД, мягкий тон последних комментариев Банка России, а также предстоящий перерыв в аукционах Минфина (следующие аукционы запланированы только на 13 мая).