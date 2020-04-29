Ждем высокий спрос и премию. На сегодняшнем аукционном дне Минфин предлагает лишь выпуски с постоянным купоном короткой и средней дюрации – 3,5-летние ОФЗ 25084 (YTM 5,5%) и 7,5-летние ОФЗ 26232 (YTM 5,92%) в объемах 363 млрд руб. и 344 млрд руб., соответственно (остатки, доступные к размещению). Напомним, что на аукционах на прошлой неделе 6-летние ОФЗ 26229 встретили высокий спрос, который позволил Минфину реализовать 87 млрд руб. с YTM 6,01% (правда, для этого пришлось предложить премию 15 б.п. по доходности, или ценовой дисконт около 0,5 п.п.). Сегодня эти бумаги котируются с YTM 5,73%. Такому высокому спросу не воспрепятствовали крайне низкие цены на нефть (которые формируют значительный потенциал для ослабления рубля), что, по нашему мнению, указывает на локальные банки в качестве основных покупателей госдолга. Сегодня мы также ожидаем высокий спрос на бумаги, который позволит Минфину привлечь около 100 млрд руб. с премией 10-15 б.п.

ЦБ РФ готов сильно снизить ставку и дать длинное РЕПО… Как мы уже отмечали, основным источником средств для инвестирования в ОФЗ является ликвидность, размещаемая локальными банками на счетах в ЦБ РФ (депозиты и КОБР в сумме составляют 2,25 трлн руб.). В общем случае это приводит к наращиванию рыночного риска в банковском секторе. Кроме того, этой ликвидности может не хватить для выполнения плана по заимствованиям Минфина, предполагаемым в рабочей версии бюджета (при текущих низких ценах на нефть). В этой связи интерес представляет вчерашнее выступление главы ЦБ РФ в Госдуме, в ходе которого был сделан ряд важных заявлений, прежде всего касающихся монетарной политики: 1) “Мы перешли к стимулирующей денежно-кредитной политике”; 2) “Для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего, после «разморозки». Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше.” 3) “Мы расширяем Ломбардный список и собираемся запускать долгосрочное репо, с тем чтобы банки могли привлекать у нас длинные деньги.”

… что облегчит задачу Минфина по финансированию дефицита бюджета. Такая риторика свидетельствует о том, что повышение ключевой ставки является почти невозможным, почти наверное будет происходить ее снижение и при том быстрыми темпами (заметно ниже 5%, рынок ОФЗ предполагает 4,5% к концу года). Мы расцениваем эти высказывания как своего рода гарантию регулятора, данную банковскому сектору, которая существенно ограничивает рыночный риск в ОФЗ, позволяя банкам направлять свои ликвидные активы в госбумаги, а когда они истощатся, — средства, привлекаемые в долг у регулятора (получая по сути гарантированную процентную маржу). Эти действия ЦБ упрощают задачу Минфина по финансированию большого бюджетного дефицита, ожидаемого в этом году (из-за обесценения нефти и наращивания расходов), без значительного сокращения средств ФНБ. По сути финансирование дефицита будет происходить за счет наращивания чистого долга банковского сектора перед ЦБ РФ.