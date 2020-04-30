Выручка от чистых розничных продаж Группы в 1К20 достигла 364.8 млрд руб. Общая выручка составила 376.0 млрд руб., показав рост на 18.5% г/г. Все основные розничные форматы продемонстрировали ускорение роста кв/кв и г/г. Рост LfL-продаж продолжал ускоряться, составив 7.8% в этом квартале. Мощный импульс был обеспечен существенно выросшим LfL-трафиком (4.0% в 1К20 против —0.2% в 4К19). LfL-чек вырос на 3.7% г/г, в основном благодаря увеличению среднего количества позиций в корзине, особенно за март. EBITDA в 1К20 достигла 22.7 млрд руб., оказавшись на 6.6% выше консенсус-оценок. Рентабельность EBITDA укрепилась до 6.0%. Чистая прибыль выросла на 30.8%, и составила 4.2 млрд руб. Компания приняла решение пересмотреть план открытий и редизайна во всех форматах, учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг пандемии COVID-19. Соответственно, компания может далее снизить свой прогноз капзатрат на 2020.

Наше мнение. Неожиданно сильные результаты за 1К20 — показатели чистых розничных продаж и роста LfL-продаж (+17.6% и +7.8% г/г соответственно) впервые за пять лет обогнали аналогичные показатели у X5 Retail Group (+15.9% and 5.7% г/г). Улучшение ассортимента, повышение качества обслуживания клиентов, низкая база и панические покупки в марте способствовали достижению сильных результатов за 1К20. Хотя неопределенность останется во 2К20 и, вероятно, в 3К20, есть хорошие шансы, что положительный операционный импульс сохранится до конца года, что должно поддержать рост рентабельности по мере исчезновения негативных последствий COVID-19.