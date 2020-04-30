Финансовые результаты компании в значительной степени соответствуют оценкам АТОНа. Объем выручки (1 961 млрд руб., +1% против прогноза АТОНа) увеличился на 21% кв/кв за счет сезонного увеличения экспорта (+13% кв/кв в страны дальнего зарубежья) и отскока цен на газ (+17% кв/кв в странах дальнего зарубежья). Показатель EBITDA (рассчитываемый как операционная прибыль + износ и амортизация) составил 337 млрд руб., снизившись на 9% кв/кв (-2% против оценок АТОНа), сдерживающее влияние на его величину оказал в том числе рост прочих расходов в размере 223 млрд руб. (включая списание основных средств и обесценение затрат на геологоразведку). Чистая прибыль составила 155 млрд руб., ее размер компания косвенно раскрыла ранее, давая рекомендации по дивидендам. Объем капзатрат в 4К19 показал сезонное увеличение, достигнув 551 млрд руб. (+26% кв/кв), однако FCF группы с корректировкой на суммы банковских вкладов (282 млрд руб.) и выплаты Нафтогазу (189 млрд руб.) остался в 4К положительным, составив 6 млрд руб. При этом скорректированный FCF за 2019 оказался отрицательным (-0.6 млрд руб.). С целью преодоления неблагоприятных макроэкономических факторов Газпром анонсировал принятие дополнительных мер по экономии средств, в т.ч. снижение предельных уровней капзатрат на 20% (могут составить 1.3 трлн руб., —27% г/г) и сокращение операционных расходов.

Наше мнение. Группа представила в целом нейтральные результаты за 4К19, однако основное внимание было приковано к телеконференции. Группа Газпром пересмотрела прогноз на 2020 в сторону понижения (объем экспорта на уровне 166.6 млрд куб. м, стоимость газа — $133 за тыс. куб. м), что, как мы считаем, в значительной мере уже было учтено рынком, принимая во внимание обвал цен на газ в европейских хабах примерно на 60%, а на нефть на 66% по сравнению с началом года, а также введенные карантинные ограничения. В то же время группа заявила о намерении придерживаться дивидендной политики и обеспечить коэффициент выплат не менее 50% при осуществлении выплат 2021П.