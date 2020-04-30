EBITDA выросла на 32% квартал к кварталу. Вчера Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN RX – без рекомендации) опубликовал консолидированные результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые оказались выше рыночных ожиданий по показателю EBITDA. По сравнению с 4 кв. 2019 г. выручка снизилась на 1% до 1,71 млрд долл., EBITDA выросла на 32% до 442 млн долл., а чистая прибыль увеличилась на 51% до 131 млн долл., при этом убыток по курсовым разницам составил 91 млн долл. Рентабельность по EBITDA повысилась на 6 п.п. до 26%. По отношению к 1 кв. 2019 г. выручка сократилась на 7%, а EBITDA практически не изменилась.

Денежный поток от операционной деятельности снизился в связи с пополнением рабочего капитала. Хотя совокупный объем продаж в 1 кв. незначительно сократился, выросшие цены реализации компании на внутреннем рынке оказали поддержку выручке. Денежный поток от операционной деятельности упал на 53% квартал к кварталу до 293 млн долл., что было связано с оттоком средств на пополнение рабочего капитала. Этому предшествовало существенное сокращение рабочего капитала в предыдущем квартале. Снижение капитальных затрат на 46% до 120 млн долл. частично компенсировало отток денежных средств из оборотного капитала, и в итоге свободный денежный поток составил 110 млн долл., сократившись на 58% квартал к кварталу. В результате долговая нагрузка в 1 кв. выросла, но остается очень низкой – чистый долг группы на конец 1 кв. 2020 г. равен 30 млн долл., что составляет несколько процентов от EBITDA.

ММК, наименее закредитованная в отрасли компания, откладывает выплату дивидендов и сокращает капзатраты. В текущем квартале ММК столкнется с падением спроса на внутреннем рынке (доля продаж в РФ и СНГ в выручке компании за 2019 г. составила 87%). Менеджмент ожидает, что в связи с продолжением работ по реконструкции стана 2500 капитальные затраты во 2 кв. 2020 г. будут выше уровня 1 кв., тогда как в целом по году сократятся примерно на 20%. Также ММК первым из сталелитейных компаний отложил принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 г. до осени текущего года, что приведет к сокращению позиций в акциях «дивидендными» инвесторами.