Угасавший вчера прямо на глазах оптимизм инвесторов, как это обычно бывает, в самый неожиданный момент получил мощную поддержку. После выхода предварительных данных по ВВП за 1-й квартал 2020 года, которые показали снижение этого показателя до минус 4,8% — самого низкого уровня в за последние 6 лет, многим могло показаться, что в этом месте весь хайп последних дней сейчас рассеется как утренний туман. Но не тут-то было… Участники рынка еще не успели как следует испугаться, как тут же подоспела новость о том, что наверное уже всемирно известный препарат Ремдисивир от компании Gilead Sciences (GILD, +5,68%), который разрабатывался еще для лечения лихорадки Эбола, все же показал положительную динамику лечения коронавируса в ходе проходящих в настоящий момент интенсивных клинических испытаний. А ведь на прошлой неделе об этом препарате говорили строго обратное! И снова — ура! И опять лучик надежды ярко блеснул в темном туннеле коронавирусной эпидемии. Это настолько взбодрило участников рынка, что они тут же забыли о беспрецедентном падении ВВП и полетели бодро покупать фактически по всему спектру бумаг, за исключением акций коммунальных компаний. Но это собственно и не удивительно — на фоне хорошего уверенного спроса о коммунальщиках инвесторы всегда вспоминают в последнюю очередь.

Поддержала всеобщий рост и нефть, чьи котировки после падения на четверть накануне, вчера решили вернуться на оставленные позиции и с такой же скоростью, как и падали, стремительно полетели в космос. Понятно, что 25-ти процентный рост котировок черного золота не мог остаться незамеченным на торгах акциями сырьевых компаний. Все они только в среднем выросли на 5,5%, а вот акции отдельных нефте- и газодобывающих компаний показали рост, превышающий рост даже 20%!

Но и это еще не все счастье, которое свалилось вчера на инвесторов! Отчетность многих компаний, вышедшая вчера еще до начала торгов, оказалась во многом лучше ожиданий аналитиков и была встречена участниками рынка НА УРА! Особенно порадовали Boeing (BA, +5,86%) и MasterCard (MA, +7,21%). Но если от последней хорошая отчетность была вполне ожидаемой, то вот Boeing реально порадовал акционеров своим оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне.

В конечном итоге, все индексы вчера показали уверенный рост, превысивший 2%, а по индексу NASDAQ — даже 3%, на очень даже приличных оборотах. Таким образомс чисто технической точки зрения сейчас открылся путь к дальнейшему росту рынка с потенциалом где-то в пределах 3-5 процентов.

Ожидания рынка 30 апреля

После вчерашнего сильного роста ожидать сегодня повторения будет крайне опрометчиво. Да, оптимизм вернулся на рынок благодаря новостям об успехах в создании препарата для лечения коронавируса, процессу постепенного смягчения ограничений на передвижение и деятельность малого бизнеса, а также благодаря хорошей отчетности ведущих компаний. Последнее, кстати, было поддержано сегодня ночью после выхода отчетности от таких монстров как Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Qualcomm (QCOM) и Tesla(TSLA). Вся вышедшая отчетность этих компаний воспринята участниками рынка очень и очень позитивно, и котировки их акций значительно выросли на постмаркете и продолжают движение вверх сегодня с утра.

Однако особого «шапкозакидательства» все же сегодня не чувствуется. Возможно, это связано еще и с ожиданием таких важных событий, как заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией его Президента госпожи Кристин Лагард, а также с предстоящим выходом макроэкономических данных по безработице в США. Последнее ожидают с нескрываемой тревогой, так как количество новых безработных продолжает исчисляться миллионами, а общее количество должно уже перевалить за 30 млн. человек.

Поэтому, наверное, инвесторы и не спешат сегодня с покупками — слишком уж неоднозначна текущая ситуация, несмотря на весь оптимизм, который был налицо в последние дни. И если торги на азиатских биржевых площадках прошли сегодня весьма и весьма оптимистично, поскольку отыгрывался вчерашний всеобщий позитив, то вот и в Европе, и в США торговля идет ни шатко, ни валко, и котировки явно жмутся к нулевым отметкам, как бы постоянно озираясь и думая про себя: "Как бы чего не вышло!" Посему не будет ничего удивительного, если рынок сегодня вдруг в ходе основной торговой сессии нырнет вниз и потеряет порядка 1%. После вчерашнего роста на 2-3 процента это будет просто небольшая оздоровительная коррекция и не более того.

Основное внимание сегодня стоит уделить акциям Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL), чья отчетность выйдет по окончанию основной торговой сессии. После прекрасной отчетности Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) и от этих компаний ждут не менее радужных результатов. А на самом деле — еще более оптимистичных. По крайней мере от Амазон точно. Однако здесь инвесторов может ждать ловушка. Все ждут от Амазона супер блестящих показателей, но если они вдруг окажутся чуть менее блестящими, то может пойти волна фиксации прибыли, как это произошло после выхода отчетности в акциях компании Netflix (NFLX). А Амазону на самом деле есть куда падать, и процентов на 10 вниз он может легко сходить.