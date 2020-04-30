Microsoft представила сильные результаты по итогам первого календарного квартала. Выручка корпорации увеличилась на 14,6%, что оказалось на 3,3% выше ожиданий рынка и на 0,56% выше роста, показанного в 2019 году. Чистая прибыль повысилась на 22%, превзойдя консенсус на 8,5%.

Компания Microsoft вновь смогла удивить инвесторов, продемонстрировав устойчивость к пандемии коронавируса. Ни один из ключевых бизнес-подсегментов не зафиксировал спада продаж по итогам отчетного периода. Реализация офисного пакета физическим и юридическим лицам выросла на 25% и 15% соответственно на фоне актуализации использования облачных продуктов для работы из дома. Продажи Dynamics 365 (комплекс CRM и ERP) увеличились на 47%, что опережает динамику роста аналогичных облачных решений Oracle, Sap и Salesforce, в силу более высоких интеграционных характеристик и более доступного ценообразования. Продажи серверных продуктов и облачных сервисов выросли на 30% г/г, благодаря усилению спроса на облачную инфраструктуру. Одним из ключевых звеньев текущей стратегии развития Microsoft является облачный IaaS-продукт Azure, выручка которого увеличилась на 59%. Темп замедлился по сравнению с +73% годом ранее, но остается заметно выше, чем рост продаж аналогичного продукта Alphabet (+52%) за последний квартал. Спрос на облачные продукты был поддержан многократным ростом использования Teams. Выручка подсегмента Windows не изменилась год к году. Замедление темпов прироста выручки до 2% отразил сегмент Xbox (+2%) (на фоне ожидания рынком новых моделей в конце года). До 1% на фоне перебоев с поставками замедлился рост продаж направления Surface (ноутбуки и планшеты) и «поисковая реклама», где негативная динамика обусловлена недостаточной эффективностью поисковой системы Microsoft и неблагоприятными рыночными трендами.

Валовая и чистая маржа корпорации в отчетном периоде выросли на 2%. Компания демонстрирует повышательную динамику с 2016 года благодаря расширению доли облачных продуктов в структуре выручки.

Менеджмент прогнозирует рост выручки в четвертом фискальном квартале на уровне 7,7%, а также ждет незначительного, на 1,5-2% г/г, сокращения валовой и операционной маржи.

Мы полагаем, что Microsoft сохранит положительную динамику выручки и слабоположительную динамику прибыли во втором и третьем квартале в условиях ухудшения конъюнктуры, тренда на сокращение издержек, а также на фоне снижения выручки и повышении затрат у других компаний, оказавшихся под влиянием коронавируса. В среднесрочной перспективе Microsoft — одна из лучших инвестиционных идей благодаря ставке на облачные технологии, диверсифицированному бизнесу и стабильному повышению маржинальности.

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