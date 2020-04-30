ЕЦБ сегодня проводит заседание по денежно-кредитной политике, после которого состоится пресс-конференция его председателя, Кристин Лагард. Рынки ожидают, что регулятор заявит о своем видении поддержки экономики еврозоны, что имеет особое значение, учитывая, что о реализации фискальных мер, достаточных для того, чтобы обеспечить ощутимое восстановление европейской экономики, странам ЕС договориться пока не удалось. Согласно последним прогнозам МВФ, ВВП еврозоны в нынешнем году может сократиться на 7,5%. В случае некоторых стран, таких как Италия и Испания, падение может составить до 10%. А по оценкам Лагард, в наиболее пессимистическом сценарии еврозона может потерять до 15% ВВП.

Обращаясь к главам финансовых ведомств стран еврозоны Лагард также заявила о том, что наряду с денежно-кредитной политикой гораздо большую роль в качестве инструмента поддержки экономики должна начать играть и фискальная политика. ЕЦБ уже реализует программу выкупа активов общим объемом 750 млрд евро, и многие ожидают, что на сегодняшнем заседании будет принято решение о ее расширении. Мало кто сомневается, что ЕЦБ, как и другие ведущие центробанки, продолжит наращивать масштабы количественного смягчения и вливаний ликвидности.

Федрезерв по итогам вчерашнего заседания не анонсировал никаких новых шагов, что, впрочем, неудивительно, учитывая беспрецедентные по своему масштабу меры, о которых было объявлено в течение последних недель (продолжающееся увеличение баланса регулятора, вливание ликвидности на рынок репо, программы кредитной поддержки и т.д.). На денежных рынках мы наблюдаем снижение ставок LIBOR и улучшение ситуации с долларовым фондированием. Хотя в условиях слишком крепкого доллара для некоторых развивающихся стран (особенно имеющих большой долларовый долг) проблема долларового фондирования остается актуальной. Поэтому инвесторам следует следить за поведением валют развивающихся стран, чье частичное восстановление будет указывать на то, что в их случае ситуация с долларовым фондированием также начала улучшаться.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе вчерашней пресс-конференции представил достаточно негативную оценку экономических перспектив, отметив «значительные риски для экономики на среднесрочном горизонте». Судя по всему, это нужно трактовать как указание на то, что ФРС не ждет V-образного восстановления экономики. Пауэлл также отметил риск «ущерба для производительного потенциала экономики».

Он также подчеркнул, что «более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают рост потребительской инфляции». Рыночные индикаторы инфляционных ожиданий, находящиеся в нисходящем тренде, рисуют ту же картину. Пауэлл также пообещал, что ФРС продолжит использовать весь доступный арсенал средств денежно-кредитной политики для решения стоящих перед регулятором задач.

Между тем, согласно опубликованным вчера данным, в 1к20 реальный ВВП США сократился на 4,8% в годовом выражении, что стало худшим результатом с 2008 г. Потребительские расходы, обеспечивающие 70% ВВП США, упали на 7,6% (худший результат с 1980 г.). Во 2к20 падение американской экономики, по оценкам многих экономистов, может достичь 40%.

Однако финансовые рынки не очень обращают внимание на плохую макростатистику, предпочитая фокусироваться на динамике эпидемиологической ситуации в надежде увидеть стабилизацию, а затем и улучшение показателей заболеваемости и смертности. Это позволило бы национальным властям начать планировать постепенное ослабление и отказ от карантинных мер, что открыло бы путь к восстановлению как спроса, так и предложения. Чем дольше будет продолжаться карантин, тем больше будут ухудшаться экономические перспективы. На данный момент участники рынков акций ожидают, что снятие ограничений начнется во второй половине мая.

Предпринятое центральными банками смягчение денежно-кредитной политики помогло рынкам акций восстановиться после достижения локального минимума 23 марта. Уровень поддержки индекса S&P 500 в районе 2650–2720 пунктов, о котором мы писали ранее, устоял, и в данный момент индекс приближается к 3000-й отметке. Индекс FTSE100 вчера преодолел 6000-й рубеж. Азиатские рынки также растут, чему не помешали даже опубликованные вчера индексы PMI Китая, свидетельствовавшие о небольшом снижении активности. Медведи, рассчитывавшие на ретест недавних минимумов, очевидно, были разочарованы.

Мы по-прежнему считаем, что по крайней мере американский рынок продолжит следовать за динамикой баланса ФРС. Это его свойство – расти, когда растет баланс американского центробанка – хорошо известно, и он следует данному «правилу», даже когда фундаментальные показатели, такие как выручка и прибыль компаний из индекса S&P 500, ухудшаются. Так что пытаться «быть умнее» Федрезерва (а вместе с ним и Минфина США), и действовать вопреки тому, что делают они, пожалуй, не стоит.

Федрезерв сегодня вечером должен опубликовать два актуальных отчета. Во-первых, выйдет отчет H.4.1, в котором приводятся данные о размере и структуре баланса ФРС, а также о размере банковских резервов на счетах ФРС. На прошлой неделе баланс регулятора достиг 6,6 трлн долл., резервы составили 3.0 трлн долл. Второй отчет – это форма H.8 с данными о потребительском и краткосрочном корпоративном кредитовании. По итогам марта объем краткосрочных корпоративных кредитов с корректировкой на сезонность увеличился на 115,1% (это не опечатка). Рост денежной массы М2 в США, по последним данным, составляет 16% г/г. Мы рекомендуем следить за этим индикатором, поскольку, хотя в ближайшее время ожидается дезинфляционный тренд, сильный рост денежной массы – это фактор ускорения инфляции в более долгосрочной перспективе.