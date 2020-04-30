Курс рубля в течение завершающейся укороченной рабочей недели преимущественно укреплялся против доллара и евро. В итоге обе резервные валюты обновили минимумы: с 9 апреля – около 72,6 рубля к доллару и с 6 марта (когда случился обвал нефти из-за кризиса ОПЕК+) – около 79 рублей за евро. Однако перед длинными майскими выходными в РФ американская и европейская валюты отскочили вверх в рамках коррекции и возросшего геополитического риска на фоне сообщений о коронавирусе у Мишустина.

Основным фактором курсовой динамики рубля стал коррекционный возврат рынков и в первую очередь, нефтяного – в сторону прежних позиций на фоне надежд на снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Нефть смогла вернуть около 5 долларов за баррель по марке Brent – до 26,4 доллара.

Действия ЦБ РФ по наращиванию продаж валюты, а также вербальные интервенции Набиуллиной продолжили оказывать поддержку российской валюте.

Однако, доллар вечером в пятницу за неделю снижался только на 20 копеек до уровня 74,4 рубля, евро повышался на 80 копеек до 81,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом отскочила в район 1,85 тысячи против 1,6 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОШЕЛ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

В начале недели рубль осторожно повышался к доллару. Обвал стоимости нефти примерно на 7% до 23,1 доллара за баррель марки Brent частично компенсировался спросом на рисковые активы, о котором свидетельствовала позитивная динамика мировых фондовых индексов.

При этом у рубля была внутренняя идея роста — высокий спрос на рублевую ликвидность. Он поддерживался пиком налогового периода апреля. По оценкам экспертов, только сумма платежей по НДПИ и акцизам составила около 600 миллиардов рублей.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной также оказали поддержку курсу российской валюты. Она заявила, что Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше.

После недавнего снижения ключевой ставки до 5,5% годовых – к минимуму с конца 2013 года — начала 2014 года регулятор вышел на стимулирующую денежно-кредитную политику. При этом ЦБ оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт.

Однако главным фактором стала смена у глобальных инвесторов опасений относительно замедления мировой экономики ростом надежд на скорый выход из кризисной ситуации. Инвесторы оценивают тот факт, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Так, Австрия с 1 мая снимает ограничения на выход из дома. Италия опубликовала график возобновления работы предприятий и восстановления привычного ритма общественной жизни начиная с 4 мая. В Испании, где действовал один из самых строгих карантинных режимов в мире, детям разрешили прогулки. В США в ряде штатов некоторым розничным магазинам, салонам и другим компаниям было разрешено возобновить работу,

Во второй половине недели нефть уверенно пошла вверх. Инвесторы отыгрывали данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличились на 9 миллионов баррелей, или на 1,7%, до 527,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 10,6 миллиона баррелей.

При этом показатели добычи нефти в США, запасов бензина и стратегического резерва нефти в стране также уменьшились, что способствовало росту оптимистичных настроений. Таким образом, появились надежды на замедление темпов прироста запасов энергоресурсов в США.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось попытками рубля удержаться около достигнутых локальных максимумов, однако коррекционные настроения возобладали – ведь было, что фиксировать перед длинными майскими выходными. Рубль компенсировал большую часть провала с начала марта, когда на фоне кризиса ОПЕК+ мировые цены на нефть рухнули более чем в 2 раза, потянув за собой и российскую валюту.

Вероятно, в какой-то мере негативным для рубля в конце недели оказался и геополитический фактор. Вечером в четверг сначала неофициально, стало известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина тест на коронавирус оказался положительным. Видимо, на этом фоне рубль в отсутствие видимых причин потерял около 50 копеек после 19.00 мск. Однако оперативное официальное освещение этого вопроса сняло неопределенность и рубль стабилизировался.

В целом же, настраивание мировых рынков на постепенный выход мировой экономики из карантина оказывает поддержку рисковым активам.

В этих условиях рубль получает дополнительную поддержку от сохранения спроса на рублевый госдолг. Минфин России, разместил в прошлую среду ОФЗ на 134 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе почти в 190 миллиардов. Это третий по объему размещения результат за всю историю рынка.