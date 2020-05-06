В 1К20 производство никеля снизилось до 52 тыс. т (-7% г/г), выпуск меди — до 115 тыс. т (-9% г/г). Производство платины упало на 26% г/г до 150 тыс. унций, палладия — на 29% г/г до 548 тыс. унций. Снижение результатов обусловлено эффектом высокой базы 1К19, когда компания перерабатывала ранее накопленные объемы незавершенного производства и более высокие объемы концентрата, купленного у Ростеха. Еще одной причиной снижения производственных результатов в 1К20 стали пусконаладочные работы в цехе рафинировки в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, что привело к накоплению незавершенного производства никеля. Нормализовать производственный процесс планируется до конца года.

Наше мнение. На первый взгляд, Норникель опубликовал отрицательные производственные результаты ввиду существенного снижения показателей г/г, но мы не драматизируем ситуацию, поскольку компания подтвердила прогноз производства на год и уже не раз доказывала способность выходить на плановые показатели. Норникель ожидает, что объем производства составит 225-235 тыс. т никеля, 420-440 тыс. т меди, 2 648 — 2 777 тыс. унций палладия и 611-675 тыс. унций платины. Наш рейтинг по компании — НЕЙТРАЛЬНО; компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.8x, сильных катализаторов для бумаги не предвидится.