Разработка подземного рудника Айхал будет приостановлена с 15 мая на период до 30 сентября, работы на карьере Заря — с 15 мая до 31 декабря. В 2019 совокупная добыча на этих двух площадках составила 2.6 млн карат. Планируется, что измененный план производства АЛРОСА на 2020 будет рассмотрен на заседании Набсовета компании в мае.

Наше мнение. Данная новость негативна для алмазной отрасли с точки зрения восприятия, поскольку наводит на мысль, что существующие трудности не удастся преодолеть в скором времени. Закрытие площадок уберет с рынка около 1 млн каратов (менее 1% общемирового производства, объем которого в 2019 составил 142 млн карат), но выпадающие объемы нетрудно компенсировать за счет запасов на складах, поэтому влияние на отрасль будет незначительным. Принятое решение легко объяснимо: компания стремится сократить фиксированные издержки. Мы сохраняем осторожный взгляд на АЛРОСА, как и на алмазную промышленность в целом.