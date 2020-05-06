Чистая прибыль банка сократилась на 47% г/г до 120.5 млрд руб. На размер чистой прибыли негативно повлияло резкое увеличение отчислений в резервы на возможные потери по ссудам (до 167 млрд руб. против 46 млрд руб. годом ранее). Совокупная стоимость риска подскочила до 2.92% с 0.96% годом ранее, что, согласно требованиям стандарта МСФО 9, является опережающей мерой перед грядущим ухудшением качества активов и ослаблением макроэкономических показателей в условиях кризиса, в данном случае вызванного эпидемией COVID-19. Операционные расходы выросли на 12.3% г/г до 169 млрд руб., что предполагает соотношение затраты/доход на уровне 35.3% — это несколько выше наших ожиданий. Из положительных факторов отметим хорошую динамику доходов банка от основной деятельности. Чистый процентный доход увеличился на 10.2% г/г до 372 млрд руб. при чистой процентной марже 5.49% (против 5.52% в 4К19 и 5.27% в 1К20). Стоимость фондирования снизилась до 3.4% в 1К20 с 3.9% в 4К19 и 4.1% в 1К20), что обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ. Чистый комиссионный доход вырос на 22.8% г/г до 126.4 млрд руб. (-14.8% кв/кв) за счет роста объемов транзакций. С начала года объем выданных кредитов вырос на 6.5%, в том числе объем розничных кредитов — на 3.9%, корпоративных кредитов — на 8.0%. Коэффициент достаточности капитала CET1 Сбербанка остается комфортным на уровне 13.31%, а коэффициент достаточности общего капитала — на уровне 13.8%.

Наше мнение. Чистая прибыль оказалась ожидаемо слабой, а отчисления в резервы превысили прогнозы. Тем не менее, рынок, похоже, игнорирует слабые результаты банка на фоне политики нулевых процентных ставок в мировой экономике и избыточной ликвидности, поскольку котировки акций банка остаются стабильными. Однако мы не видим фундаментальных катализаторов стоимости акций банка в краткосрочной перспективе. Исходя из наших оценок прибыли за 2020/21 год, Сбербанк торгуется с P/E 2020П / 21П 8.5x/5.4x и P/BV 2020П / 21П 0.84x/0.76x против своих исторических средних значений 6.2x и 1.2x соответственно.