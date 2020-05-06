Прогноз результатов Veon за I квартал по МСФО: выручка выросла на 0,3% г/г
Наше мнение. Veon завтра (7 мая) опубликует финансовые результаты за 1К20. Мы прогнозируем, что выручка составит $2.13 млрд (+0.3% г/г). Операционные результаты Veon, опубликованные 31 марта, предполагают, что в 1К20 Группа продемонстрирует продолжающийся тренд на снижение выручки от сервисных услуг. Хотя последствия пандемии COVID-19 пока полностью не проявились в результатах за 1К20, выручка от услуг роуминга, как ожидается, снизится в уже этом квартале. Кроме того, мы ожидаем, что Veon продолжит терять абонентскую базу в России. Показатель EBITDA, согласно прогнозам, должен составить $0.8 млрд (по стандартам МСФО 16). Рентабельность EBITDA составит 36.5% (против 39.0% в 1К19) в свете краткосрочного давления в результате развертывания сети и роста затрат, связанных с трансформацией бизнеса. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Veon, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 3.5x против среднего показателя российского телеком-сектора 4.5x.
Телеконференция: четверг, 7 мая, в 8:30 GMT. Подключение: +1 646 787 1226 (США)/ +44 (0) 203 009 5709 (Великобритания). ID конференции: 1235999.
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