Выручка увеличилась на 6% благодаря росту объемов продаж после завершения ремонтов. НЛМК (NLMK LI – без рекомендации) опубликовал консолидированную отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которая оказалась на уровне консенсус-прогноза по выручке и выше ожиданий рынка по EBITDA. Выручка и EBITDA выросли на 6% и 24% квартал к кварталу до 2,5 и 0,6 млрд долл. соответственно. Рентабельность по EBITDA повысилась до 24% (плюс 3 п.п. за квартал и без изменений год к году). Чистая прибыль увеличилась на 45% до 289 млн долл.

Компания сократила прогноз капзатрат. Увеличение объемов продаж на 8% по сравнению с 4 кв. 2019 г. после завершения ремонтов на липецкой площадке оказало поддержку выручке. Рост доли полуфабрикатов и снижение цен на готовый прокат было компенсировано увеличением объема продаж и цен на слябы и чугун. Росту EBITDA также способствовало расширение спредов между ценами на сырье и продукцию в первой половине квартала, а также девальвация рубля. Свободный денежный поток составил 331 млн долл., практически на уровне прошлого квартала. Чистый долг в размере 1,77 млрд долл. тоже остался почти неизменным квартал к кварталу, а коэффициент Чистый долг/EBITDA оказался равен 0,7х. Прогноз затрат на инвестиционные проекты в 2020 г. был сокращен до 0,9–0,95 млрд долл. по сравнению с ранее заявленными 1,2 млрд долл., тогда как в прошлом году капзатраты составили 1,1 млрд долл. При дальнейшем ухудшении рыночной ситуации компания не исключает снижения капинвестиций до 750 млн долл.

Дивиденды за 1 кв. 2020 г. составят 3,21 руб./акция. Ранее акционеры НЛМК не утвердили рекомендованный советом директоров размер дивидендов за 4 кв. 2019 г. и предложили сократить его вдвое. Совет директоров представил новую рекомендацию по выплате дивидендов за 4 кв. 2019 г. в размере 3,12 руб./акция, а также рекомендацию по дивидендам за 1 кв. 2020 г. на уровне 3,21 руб./акция (текущая доходность около 3%), что составляет 75% от свободного денежного потока за квартал. В условиях ожидаемого снижения спроса на металлургическую продукцию компания во 2 кв. сократит объем выплавки стали на липецкой площадке в связи с началом второго этапа капитальных ремонтов в доменном и конвертерном производствах.