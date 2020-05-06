Производство основных металлов снизилось… ГМК «Норильский никель» (GMKN RX – без рекомендации) на прошлой неделе опубликовала производственные результаты по итогам 1 кв. 2020 г. Производство никеля сократилось на 16% квартал к кварталу и на 7% год к году до 51,757 тыс. т. Производство меди за период снизилось на 9% как квартал к кварталу, так и год к году до 114,987 тыс. т. Выпуск платины уменьшился на 26% год к году, но остался на уровне предыдущего квартала, составив 149,9 тыс. унций, палладия – сократилась соответственно на 29% и 19% до 548 тыс. унций. Практически весь объем производства пришелся на переработку собственного сырья компании.

…из-за большого объема переработки запасов в 1 кв. 2019 г. Сокращение производства никеля в 1 кв. 2020 г. объясняется в основном тем, что в начале года проводились пуско-наладочные работы на Кольской ГМК для перехода на новую технологию хлорного выщелачивания. Производство меди снизилось в связи с плановым сокращением закупки и переработки медного концентрата у Ростеха, а также падением содержания меди в этом сырье. По мере роста производства на Быстринском ГОКе компания уменьшает переработку стороннего сырья. Падение производства металлов платиновой группы в 2020 г. связано с тем, что к 1 кв. 2019 г. накопился большой объем сырья высокой степени готовности, который и был переработан в 1 кв. 2019 г., что привело к резкому росту объема производства МПГ в начале прошлого года.

Производственный план на год подтвержден. Несмотря на сокращение производства в 1 кв. 2020 г., компания подтвердила целевые производственные ориентиры на 2020 г., представленные в ноябре прошлого года: никель – 225–235 тыс. т, медь – 420–440 тыс. т, палладий – 2,65–2,777 млн унций, платина – 611–675 тыс. унций. Вдобавок Быстринский ГОК должен обеспечить производство от 55 до 65 тыс. т меди в концентрате и 220–240 тыс. унций золота. В целом, план 2020 г. близок к прошлогоднему, когда компания выплавила 229 тыс. т никеля и 442 тыс. т меди (без учета Быстринского ГОКа, который произвел 43,5 тыс. т меди в концентрате). Производство платины достигло 702 тыс. унций, а производство палладия – 2,922 млн унций. Учитывая неопределенность относительно спроса на основные металлы в 2020 г. из-за сокращения мирового производства вследствие эпидемии коронавируса, можно ожидать снижения выручки компании в этом году. Однако ослабление рубля будет способствовать сохранению рентабельности компании. Кроме того, корректировка инвестпрограммы, в частности из-за выхода Норникеля из проекта «Арктик Палладий», будет способствовать стабилизации свободного денежного потока.

Компания намерена выплатить финальные дивиденды за 2019 г. Совет директоров Норникеля рекомендовал окончательные дивиденды по итогам прошлого года в размере 557,2 руб./акция, что соответствует текущей доходности около 2,8%. Для выплаты финальных дивидендов компании требуется около 1,2 млрд долл. Финансовое положение позволяет выплатить дивиденды, не прибегая к дополнительным заимствованиям. На последнюю отчетную дату Норникель обладал денежной позицией 2,8 млрд долл. и доступными кредитными линиями объемом до 4,9 млрд долл. В прошлом году компания дважды объявляла промежуточные дивиденды – за шесть и девять месяцев в размере 883,93 руб./акция и 604,09 руб./акция соответственно. Таким образом, за 2019 г. суммарная выплата дивидендов достигнет 2045,2 руб./акция, что соответствует суммарной дивидендной доходности выше 10%. Общая сумма средств для выплаты дивидендов за год составит 4,8 млрд долл., что полностью соответствует дивидендной политике компании. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 25 мая 2020 г. Размер дивидендов должен быть утвержден на годовом общем собрании акционеров 13 мая 2020 г.