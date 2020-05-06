До учета эффекта от МСФО 16 мы оцениваем рентабельность по EBITDA на уровне 35,9%. Завтра, 7 мая, Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Мы ожидаем, что выручка сократится на 2% (здесь и далее – год к году) до 2,1 млрд долл., а EBITDA – на 35%(с учетом эффекта от разового дохода в 1 кв. 2019 г.) до 849 млн долл., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 40,6%. Без учета этого эффекта от применения стандарта МСФО 16 мы ожидаем EBITDA на уровне до 750 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 35,9%.

Мы ожидаем сохранения сильной динамики на Украине. По нашим прогнозам, выручка Veon в России в 1 кв. 2020 г. сократится на 1% до 68,7 млрд руб. (1,1 млрд долл.). Мы ожидаем, что EBITDA (здесь и далее – без учета МСФО 16) в России составит 23,3 млрд руб. (349 млн долл.), а рентабельность по EBITDA – 34,0%. Выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана, по нашим оценкам, составит 168 млн долл., 120 млн долл. и 331 млн долл. соответственно, а EBITDA – 69 млн долл., 43 млн долл. и 140 млн долл. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 17% до 5,1 млрд. гривен (239 млн долл.) и рост EBITDA на 27% до 4,1 млрд. гривен (144 млн долл.) при рентабельности по EBITDA на уровне 60,2%.

Риски в телекоммуникационном секторе ограниченны, но МТС обладает более сильными позициями на рынке и предлагает лучшую дивидендную доходность. Сектор связи является одним из самых защищенных в условиях пандемии COVID-19 с учетом того, что в условиях режима самоизоляции спрос на основные услуги остается стабильным, а в некоторых сегментах даже растет. Также относительно низкая доля расходов на связь у домохозяйств предполагает, что сокращение реальных располагаемых доходов населения не несет значительных рисков для отрасли в среднесрочной перспективе. В Veon недавно произошла смена менеджерской команды, и рынку еще только предстоит оценить, сможет ли новое руководство добиться улучшения рыночных позиций компании, в том числе на ее ключевом рынке в России. А пока акции МТС (MBT US – ДЕРЖАТЬ) выглядят более привлекательной альтернативой в секторе, в том числе благодаря более высокой ожидаемой дивидендной доходности.