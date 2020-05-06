Скорректированная EBITDA выросла на 21% год к году. Детский мир (DSKY RX – без рекомендации) 30 апреля опубликовал хорошие результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. В частности, выручка выросла на 11,3% (здесь и далее – год к году) до 31,0 млрд руб. (464 млн долл.). EBITDA, до учета применения стандарта МСФО 16, увеличилась на 16,8% до 1,9 млрд руб. (29 млн долл.), что на 2% выше ожиданий рынка, при рентабельности 6,2%. EBITDA, скорректированная на бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации, выросла на 20,5% до 2,3 млрд руб. (34 млн долл.) при рентабельности 7,3% (плюс 0,6%). Вместе с тем в конце марта компания уже столкнулась с оттоком покупателей, а в апреле было зафиксировано сокращение продаж на 33%. Руководство Детского мира также объявило о планах отложить принятие решения о выплате дивидендов до появления большей определенности относительно экономической ситуации в условиях вспышки эпидемии COVID-19.

Менеджмент сохраняет достаточно оптимистичные планы, несмотря на пандемию. В первом квартале валовая маржа Детского мира повысилась на 0,3 п.п. до 29,3%, что отражает увеличение товарного запаса в период стабильного валютного курса. Валовая прибыль при этом выросла на 12,4% до 9,1 млрд руб. (136 млн долл.). Коммерческие и административные расходы увеличились на 10% до 6,8 млрд руб. (102 млн долл.). Чистый долг на конец периода составил 24,3 млрд руб. (312 млн долл.), что эквивалентно 1,7 скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев (против 1,3 в конце предыдущего года, но увеличение отражает сезонность бизнеса). Несмотря на пандемию COVID-19, компания подтвердила планы открыть на горизонте трех–четырех лет не менее 300 новых магазинов формата «Детский мир» в России, Казахстане и Беларуси и сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA. Но при этом тактические планы на 2020 г. могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации.

Бизнес-модель компании пока демонстрирует эффективность, но риски в сегменте непродовольственной розницы весьма высоки. Финансовые результаты Детского мира за 1 кв. 2020 г. выглядят сильно, а планы менеджмента – достаточно оптимистично. Тем не менее мы считаем, что риски для компании нельзя игнорировать даже с учетом эффективности ее бизнес-модели. В частности, спрос на рынке смещается в сторону онлайн-сегмента, где лидирующее положение компании не так явно выражено. Кроме того, сокращение реальных доходов населения негативно отражается на спросе во многих сегментах рынка детских товаров, что усугубляется высокой долей импорта и ослаблением рубля, причем этот эффект, скорее всего, сохранится на какое-то время и после окончания режима самоизоляции. Наконец, в условиях этого режима неспециализированные магазины, конкурирующие с Детским миром по ряду товарных позиций (например, детское питание или предметы гигиены), могут получить преимущество. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.