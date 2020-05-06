В пятницу, 8 мая, ВТБ опубликует результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Наше мнение. Мы полагаем, что с точки зрения прибыли квартал будет довольно трудным: чистая прибыль составит 30 млрд руб., что будет на 35% ниже показателя за 1К19. Доход на капитал прогнозируется на уровне 7%. Как и в случае Сбербанка, мы ожидаем высоких отчислений в резервы и значительного дохода от ключевой деятельности. Мы полагаем, что ВТБ покажет более низкую стоимость риска, чем Сбербанк: на уровне 1,9%. Впрочем, мы ожидаем значительных отчислений в резервы по прочим активам, учитывая довольно значительную доля непрофильных активов ВТБ, включая спортивный комплекс "ВТБ Арена" на месте стадиона "Динамо" (их справедливая стоимость может быть скорректирована в сторону снижения). В ходе телефонной конференции, конечно, будет обсуждаться подход ВТБ к резервированию и его сравнение с подходом Сбербанка.

В прочих направлениях ВТБ должен показать хорошую динамику доходов по сравнению с 1К19 чистый процентный доход, предположительно, увеличится на 11%, а чистый комиссионный доход — на 23% (т. е. примерно так же, как у Сбербанка). Мы ожидаем роста расходов на 8% относительно 1К19 и значительного дохода от позитивной переоценки долларовых бессрочных облигаций ВТБ, связанной с резким ослаблением рубля в 1К20.

Мы полагаем, что в ходе телефонной конференции руководство ВТБ оценит перспективы 2К20 и 2020 года в целом, а также сообщит о планах относительно дивидендов.