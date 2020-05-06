Прогноз результатов Veon за I квартал по МСФО: выручка сократилась на 1,8% г/г
Завтра VEON представит результаты за 1К20 по МСФО.
Наше мнение. Мы ожидаем снижения выручки по сравнению с 1К19 на 1,8% до $2,1 млрд на фоне ослабления национальных валют относительно доллара в странах, где VEON осуществляет операционную деятельность. Мы полагаем, что выручка от предоставления услуг мобильной связи в России уменьшится на 3,0% в рублевом выражении по сравнению с 1К19 (после падения на 3,3% в 4К19), а EBITDA составит $1 млрд, что на 2,5% ниже показателя за 1К19. Рентабельность по EBITDA будет на уровне 44,3%. По нашим прогнозам, на свободный денежный поток компании отрицательно повлияет ускоренное развертывание сетей в России.
По нашему мнению, во время телефонной конференции в центре внимания будет обновленный прогноз компании на 2020 год (если VEON его представит), а также более подробная информация о текущих трендах на рынках, где VEON осуществляет операционную деятельность, и о свободных денежных потоках.
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