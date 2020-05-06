В прошлый четверг, 30 апреля, НЛМК представил отчетность за 1К20 по МСФО, показав результаты лучше консенсус-прогноза.

Наше мнение. EBITDA выросла на 24% относительно 4К19 до $594 млн (на 5% выше консенсус-прогноза) благодаря ослаблению рубля и снижению цен на коксующийся уголь. Совокупная денежная себестоимость слябов уменьшилась на 11,5% относительно предыдущего квартала до $215 за тонну.

Свободный денежный поток также был значительным: $331 млн; этому способствовала хорошая динамика прибыли, а также высвобождение оборотного капитала в размере $85 млн. Объем капиталовложений соответствовал нашим ожиданиям — $288 млн. Вслед за Северсталью и ММК компания сократила прогноз капиталовложений на 2020 год на 20% до $900-950 млн, что объясняется ослаблением рубля и более медленной реализацией некоторых второстепенных проектов (таких как строительство электростанции и мощностей по выпуску продукции высокого передела). С другой стороны, проекты по увеличению сталелитейных мощностей до 14 млн т в год на липецкой площадке (модернизация доменных печей и кислородных конверторов) реализуются по графику. Компания заявила, что в случае дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры объем капиталовложений в этом году может быть сокращен до $750 млн.

Дивиденды за 1К20, по заявлению компании, составят 3,21 руб. на акцию — в общей сложности $263 млн, доходность 2,5%. Это выше нашей оценки ($180 млн) вследствие более значительного свободного денежного потока. При этом объем дивидендов будет равен лишь 75% свободного денежного потока, тогда как дивидендная политика предусматривает выплату 100% суммы свободного денежного потока и капиталовложений сверх заявленного плана. Это вполне соответствует недавнему решению сократить дивиденды за 4К19 наполовину относительно первоначально заявленных. НЛМК подтвердил, что если положение на рынке улучшится, он может увеличить дивиденды за последующие кварталы, чтобы компенсировать разницу между фактическими выплатами за 4К19 и 1К20 и дивидендами, предусмотренными дивидендной политикой.

В компании ожидают, что спрос на сталь в России во втором квартале снизится на 40-45% относительно аналогичного периода предыдущего года, а отдельно в строительстве и нефтегазовой отрасли (на долю которых приходится 85-90% продаж НЛМК на российском рынке) — на 40-50% относительно уровня годичной давности. По мнению компании, если предположить, что постепенное восстановление рынка начнется в конце июня, спрос по итогам года на внутреннем рынке должен снизиться примерно на 15%.

Учитывая подобные ожидания в части внутреннего спроса, в компании решили начать работы по техобслуживанию и модернизации доменной печи и кислородного конвертера на липецкой площадке ранее, чем планировалось, из-за чего выпуск стали в 2К20 сократится. Однако при этом прогноз выпуска продукции на липецкой площадке на весь 2020 год остается без изменений — 12,4 млн т, так как компании удается сохранять рентабельность на всех рынках сбыта, в том числе в Юго-Восточную Азию (очищенные экспортные цены для этого региона ниже всего).

НЛМК заявил, что приоритетом на 2К20 является положительный свободный денежный поток, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка. Объем капиталовложений на 2К20 планируется около $200 млн (на 30% ниже, чем в 1К20), прогнозируется незначительное высвобождение оборотного капитала. При текущих спотовых ценах на сталь, на наш взгляд, эти меры должны помочь НЛМК получить во втором квартале свободный денежный поток в размере около $100-150 млн.