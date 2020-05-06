Индексы деловой активности в развитых странах за апрель довольно слабые. Вчера индекс Markit PMI для сферы услуг США оказался на уровне 26,7 пункта (консенсус-прогноз — 27), а соответствующий индекс ISM PMI снизился до 11-летнего минимума 41,8 (предыдущее значение составило 52,2, консенсус-прогноз — 37). Сегодня утром вышли индексы PMI для еврозоны: индикатор для сферы услуг составил 12, сводный — 13,6. Опубликованные данные свидетельствуют о резком снижении деловой активности, серьезных проблемах на рынке труда и фактическом наступлении депрессии в странах Европы в 2К20. В этой ситуации цены на золото должны были бы заметно вырасти, однако вместо этого замерли на уровнях $1 700 — 1 715 за унцию в ожидании снятия карантинных мер.

Инвесторы по-прежнему продолжают увеличивать позиции в золоте. По данным Bloomberg, вложения ETF в золото с 22 апреля каждый день ставят новые рекорды. При этом длинные открытые позиции хедж-фондов в металле на COMEX также растут (последняя статистика зафиксировала прирост на 1,7% за неделю, завершившуюся 28 апреля).

Сегодня в центре внимания статистика ADP по занятости за апрель в США, которая выйдет в 15:15 по московскому времени. Мы ожидаем, что золото продолжит торговаться в боковом тренде.



