Май начался достаточно спокойно и даже с некоторого относительно небольшого роста. Правда, стоит напомнить, что неделю назад рынок все же был на более высоких отметках. Впрочем ничего удивительного не происходит — расти дальше тяжело и не понятно на чем, а для сильного падения вроде бы пока и поводов особых нет. Тому подтверждением являются и вчерашние торги, которые прошли на относительно небольших оборотах. А по индексу S&P500 вчерашние обороты так вообще были минимальными с начала этого года. Поэтому пока можно констатировать, что идет неспешная проторговка текущих уровней с закреплением позиций на достигнутых высотах.

Главным драйвером вчерашнего роста была фарма в целом, на которую был спрос со стороны инвесторов фактически по всем бумагам. Только в среднем этот сектор вырос на 2%, но акции отдельных эмитентов как всегда показали гораздо более сильную динамику. Максимальный рост наблюдался в акциях компаний, занимающихся разработкой и поставкой медицинского оборудования, например, таких как Edward Lifesciences (EW, +3,69%) и Zimmer Biomet Holdings (ZBH, +3,46%). И все же толчком к глобальному росту медицинских компаний стали всеобщие надежды на скорое создание вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Процесс создания идет сейчас полным ходом и вчера о скором начале клинических испытаний на людях сообщили такие компании как Pfizer (PFE, +2,37%) и Regeneron Pharmaceuticals (REGN, +6,01%). Даже более чем 5-ти процентный провал акций компании Alexion (ALXN, —5,38%) в свете нынешних происходящих в фармацевтической сфере процессов нельзя признать явным негативом. Акции Alexion упали после сообщения о том, что она покупает еще одну перспективную биофармацевтическую компанию Portola Pharmaceuticals, специализирующуюся на открытии, разработке и коммерциализации новых терапевтических средств, которые могут значительно улучшить области тромбоза и других гематологических состояний. Так что можно констатировать, что еще одна биотехнологическая компания активно укрепляет свои позиции.

Вслед за медициной тянулся вчера вверх и технологический сектор, который вырос в среднем на 1,4%. И это отрадный момент, поскольку налицо абсолютно нормальный процесс постепенно выхода из кризиса, который возглавляют именно те сектора экономики, которые и должны быть «впереди планеты всей».

Ожидания рынка 06 мая

Сегодняшнее настроение на рынке по итогам первой половины дня можно признать умеренно позитивным. Главным фактором, поддерживающим этот небольшой оптимизм инвесторов по-прежнему остается тот факт, что страны одна за другой постепенно начинают открывать экономику и снимать отдельные ограничения на перемещение людей и бизнес деятельность. Правда, судя по всему, глобального осознания всех последствий еще нет и не может быть до тех пор, пока будет продолжаться пандемия COVID-19. Об этом сегодня напомнили вышедшие с утра в Германии данные индекса PMI в сфере услуг и объединенные — по сфере услуг и промышленности. Значения обоих индексов оказались в итоге на минимальных за всю историю наблюдений уровнях. И это безусловно расстроило инвесторов. К счастью, оптимизм пока перевешивает и основные европейские индексы уйдя в минус все же к началу американского премаркета нашли в себе силы вернуться в зеленую зону.

Еще более уверенно идут торги фьючерсами на основные американские индексы, которые прибавляют в среднем до 0,8% к вчерашнему закрытию. Однако еще не вечер. А день сегодня достаточно напряженный. Главное испытание на прочность произойдет в 15-15 мск, когда появятся цифры, отражающие изменение численности работающих от агентства ADP. Прогноз здесь, естественно, ужасающий. Предполагается сокращение работающих более чем на 20 млн. человек. И здесь успокаивает только одно — все прекрасно понимают, что такие страшные цифры это уже факт и поэтому основная масса участников рынка должна принять их как должное.

А вот что может вдохновить инвесторов на новые подвиги и, естественно, на новые покупки, так это прекрасная отчетность от одного из лидеров в области медицинского страхового обслуживания — компании CVS Health (CVS), которая появилась сегодня до начала торгов и превзошла ожидания аналитиков практически по всем показателям. Сразу же после ее выхода котировки акции CVS уверенно пошли вверх и прибавляют до +4% к вчерашнему дню. А вечером таких же результатов вполне можно ожидать от одной из ведущих страховых компаний MetLife (MET). А если к этому еще предстоящую отчетность от платежных систем PayPal (PYPL) и Square (SQ), которые исторически всегда отчитываются очень даже неплохо, то вполне можно надеяться, что сегодня мы в итоге увидим рост всего рынка в целом. Слишком уж большого подъема ожидать не стоит, но свой 1% рынку сделать вполне по силам.