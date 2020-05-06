На евро давит решения ЕЦБ о покупках региональных облигаций
Курс единой европейской валюты на мировом рынке падает уже третий день подряд. Пара евро-доллар достигала уровня 1.08, а сегодня утром игроки пытались пройти эту поддержку. Главной причиной снижения называют решение немецкого конституционного суда, который признал не соответствующим законодательству Германии отдельные операции количественного смягчения европейского центробанка и призвал ЕЦБ в течение трех месяцев привести операции в соответствие с законодательством. Руководство ЕЦБ в ответ заявило, что для них приоритетны законы Европейского Союза, которые не нарушались. С одной стороны, вроде бы заявления немецкого суда очень бычьи для евро, курс должен был бы расти. А вот с другой — не вполне законными суд признал не все операции QE европейского ЦБ, а только ту их часть, которая относится к покупкам региональных облигаций. Получается, что в целом программа QE легитимна и давний спор решен в пользу ЕЦБ. Поэтому курс евро и упал к доллару США.
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