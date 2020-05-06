Медиаконгломерат The Walt Disney Company опубликовал квартальные результаты, которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Резкий рост числа подписчиков сервиса Disney+ стал единственной позитивной новостью, однако негативное влияние пандемии ощущает на себе большинство сегментов бизнеса.

Выручка компании немного недотянула до прогноза $18009 млн и составила $18124 млн. Сопоставление с предыдущими периодами затруднено в связи с консолидацией ряда активов в одну структуру (Hulu, TFCF Corporation). Чистая прибыль на акцию оказалась гораздо хуже ожидаемых $0,91 и составила лишь $0,60, сократившись на 63% год к году.

Сегмент парков, развлечений и продаж потребительских товаров приносит компании около трети выручки. Из-за того, что уже в январе в Азии была приостановлена работа развлекательных учреждений, а затем карантинные меры распространились и на другие регионы, выручка этого направления упала на 10%, операционная прибыль рухнула на 58%, до $639 млн, значительно повлияв на общий результат корпорации.

Самым серьезным негативным фактором для Disney остается неопределенность по поводу сроков возобновления работы парков развлечений и сроков восстановления потока посетителей до докарантинного уровня. Менеджмент планирует в тестовом режиме возобновить работу Disneyland в Китае 11 мая. При этом будут соблюдаться особые меры безопасности. Возвращение посетителей в парки развлечений будет медленным. Закрытие кинотеатров по всему миру тоже резко негативно влияет на доходы компании. Перечисленные проблемы временны, во многом негатив уже учтен в цене акций, однако угроза вторая волны эпидемии угрожает быстрому восстановлению выручки и прибыли.

Позитивной новостью стало сообщение нового гендиректора Disney Боба Чапека о том, что количество платных подписчиков на стриминг-сервисе Disney+ на текущий момент составляет 54,5 млн. Чапек отметил, что интерес к сервису превысил самые оптимистичные ожидания менеджмента. Напомним, что к 2024 году корпорация планировала довести базу подписчиков до 60-90 млн, и, судя по всему, нижняя граница этого диапазона будет достигнута уже в этом году. Отметим, что средняя выручка на пользователя (ARPU) у Disney+ почти вдвое меньше, чем у Netflix: $5,63 против $10,87. Кроме того, на текущей стадии развития Disney+ не генерирует положительный денежный поток из-за высоких инвестиций в контент. Тем не менее текущие условия создают предпосылки для того, чтобы сервис быстро аккумулировал базу пользователей, необходимых для успешной монетизации имеющегося у компании контента. Сегмент Disney+, на наш взгляд, является наиболее важным источником долгосрочного роста доходов корпорации в целом, но в краткосрочной перспективе инвесторы могут его игнорировать.

Поводом для опасений является растущая долговая нагрузка. Компания стремится поддерживать платежеспособность, для чего уже отправила в неоплачиваемый отпуск 120 тыс. сотрудников и отменила дивиденды на первое полугодие 2020 года. Отмена дивидендов позволит сэкономить около $1,6 млрд кэша. Между тем совокупный долг компании уже вырос с $48 млрд до $60 млрд за последние три месяца. Компания пока сохраняет высокий кредитный рейтинг от S&P на уровне A-, однако прогноз негативный.

Краткосрочная динамика акций будет зависеть от того, насколько успешно пройдет возобновление работы парка развлечений в Китае, а также от темпа снятия ограничительных мер с экономики США. Во многом это будет зависеть от ситуации вокруг COVID-19. В случае развития второй волны эпидемии акции снова попадут под давление. Считаем, что краткосрочное снижение их котировок в диапазон $80-85 следует воспринимать как привлекательные уровни для входа в лонг с горизонтом от года. Наша целевая цена по акциям DIS — $117.