Совет директоров Россетей рекомендует выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18 млрд руб., в т.ч. 17.6 млрд руб. по обыкновенным акциям (0.089 руб. на акцию) и 393 млн руб. по привилегированным (0.189 руб. на акцию). Дивиденды предстоит утвердить на ГОСА 1 июня, дата закрытия реестра для получения дивидендов — 15 июня. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за 1К19, в размере 5 млрд руб. (0.024 руб. на обыкновенную акцию и 0.08 руб. на привилегированную), Россети выплатят дивиденды на общую сумму 23 млрд руб., что является рекордным показателем для компании. Объявленные финальные дивиденды предполагают доходность по обыкновенным акциям на уровне 6.9% (или 8.8% за весь 2019 год с учетом промежуточных дивидендов за 1К19 и текущих котировок), по «префам» — на уровне 10% (14% за год).

Наше мнение. Новость очень позитивна в плане создания стоимости Россетей и вписывается в рамки заявлений менеджмента компании в течение последнего года о планах по увеличению дивидендов. Выплаты по привилегированным акциям соответствуют правилу о направлении на дивиденды 10% от чистой прибыли по РСБУ, которая в 2019 году оказалась рекордно высокой в связи с рыночной переоценкой «дочек» Россетей. Мы рассматриваем это скорее как разовую выплату, чем как постоянный дивидендный поток. Поэтому нас удивляет мощное и, на наш взгляд, не совсем оправданное ралли в «префах» компании (+11% за вчерашний день), в результате которого они теперь стоят дороже обыкновенных акций. Мы считаем, что новость про дивиденды скорее позитивна для обыкновенных акций. хотя из-за экономической неопределенности Россети до сих пор официально не представили обновленную дивидендную политику с более высоким уровнем прозрачности, мы полагаем, что инвесторы оценят щедрость Россетей, и в 2020/21 компания может стать одним из наиболее привлекательных инвестиционных кейсов на российском фондовом рынке.