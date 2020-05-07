Исследование, проведенное с 16 по 24 апреля, показывает, что оценки текущего и будущего роста цен остаются на повышенном уровне – 41% населения считает, что цены через месяц будут заметно выше. Однако изменения в ответах не значительны по сравнению опросом, проведенным двумя неделями ранее, что объясняется приостановкой роста цен на ключевые продукты питания после ажиотажного спроса в конце марта.

Респонденты отметили дальнейшее ухудшение своего материального положения (доля взросла с 35% до 42%) на фоне сокращения доходов (34% респондентов). При этом доля респондентов, полностью потерявших доход, практически не изменилась (12% против 11% в первом опросе), однако с 9% до 15% выросла доля работников по найму, у которых упал доход.

Таким образом, факторы стресса для потребительского спроса во 2к-3к’20 сохранили свое влияние, создавая фундамент для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Со стороны финансовых потоков ситуация также продолжила ухудшаться. Несмотря на поступательную адаптацию населения и компаний к новым условиям, объем входящих платежей (без учета добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов) на третьей неделе апреля сократился на 17.5% против 13.6% неделей ранее.