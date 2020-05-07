Во второй половине апреля материальное положение населения, очевидно, продолжило ухудшаться по сравнению с первой половиной месяца. По данным опроса ФОМ, это ощутили 42% опрошенных (против 36% за первые две недели). Впрочем, такие цифры не дают возможности понять масштаб ухудшения: беднеть могла продолжить в основном лишь одна из групп населения, тогда как в других группах явных изменений могло и не происходить (а могло быть и наоборот: беднеют все группы).

Среди основных причин ухудшения ситуации – потеря работы или уменьшение доходов одного из членов семьи. Но оптимизм относительно перспектив своих будущих доходов сохраняет большая часть опрошенных: 55% не ожидают его ухудшения даже через месяц. При этом на данный момент 30% от общего числа людей, считающих себя безработными, потеряли работу в последний месяц – остальные или оказались без работы раньше, или никогда не работали. В целом пока (судя по официальным данным) уровень безработицы возрос незначительно. И по данным опроса, почти 90% людей на данный момент не считают себя безработными/неработающими. Впрочем, ухудшение рынка труда еще впереди: Минтруд ожидает роста числа безработных до 5-6 млн чел. к концу года, что должно вызвать повышение уровня безработицы с текущих 4,5% до 7-8%, по нашим оценкам.

Инфляционные ожидания населения практически не изменились, однако это касается в большей степени качественных оценок (потребители замечают, что рост цен происходит, но количественное изменение ожидаемой инфляции не отслеживается). Та же ситуация и с данными по оценке положения потребителей: данные также не дают возможности понять, насколько сильна просадка. Мы по-прежнему полагаем, что по итогам 2 кв. 2020 г. следует ожидать двухзначных темпов падения как по динамике реальных располагаемых доходов населения, так и по потребительским расходам. Ключевым фактором падения доходов будет служить уже названная опрошенными причина – сокращение зарплат и/или полная потеря доходов у части населения. Вкупе со снижением темпов роста потребительского кредитования это вызовет падение расходов потребителей. По итогам 2020 г. мы ждем просадки конечного потребления домохозяйств на ~6%.