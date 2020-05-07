Акции PayPal – одна из самых привлекательных инвестидей
Корпорация PayPal Holdings, Inc. (PYPL) отчиталась за первый квартал 2020 года. По итогам первых трех месяцев число активных счетов увеличилось на 17%, до 325 млн. Количество транзакций выросло на 15%, до 3,3 млрд. Общий объем платежей (TPV) повысился на 19% год к году и достиг $191 млрд. Прибыль на акцию составила $0,07 (-88%). Чистая прибыль снизилась на 87%, до $0,08 млрд. Существенное падение показателя объясняется следующими разовыми факторами:
· Увеличение резервов под ожидаемые кредитные убытки из-за ухудшения макроэкономических прогнозов – $201 млн;
· Потери от стратегических инвестиций из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в портфеле – $83 млн;
· Расходы на приобретение Honey, в первую очередь связанные с налогами – $261 млн.
Выручка PayPal за первый квартал поднялась на 12%, до $4,6 млрд, благодаря росту операционных показателей. Ухудшение экономической ситуации из-за пандемии COVID-19 оказало отрицательное влияние на бизнес PayPal в марте. Под давлением оказались как объемы, так и доходы компании. В апреле число новых пользователей увеличилось на 7,4 млн, количество проведенных платежей выросло на 22%, выручка повысилась на 20%. PayPal стала одним из бенефициаров ограничительных мер, которые привели к росту онлайн-платежей.
Целевая цена акции PYPL на горизонте года составляет $179. Мы прогнозируем прибыль компании на акцию в районе $1,55 по итогам текущего года и на уровне $0,42 по итогам второго квартала. PayPal является одной и самых привлекательных инвестидей, так как потенциал для роста платежей не будет исчерпан еще многие годы. Наша рекомендация по данной бумаге – «покупать».
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