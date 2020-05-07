Средненько. Тускленько. Невнятненько. Именно так можно охарактеризовать ход вчерашних торгов. Каких-то новых инвестиционных идей не было и в помине. Инвесторы по-прежнему очень осторожны и не спешат предпринимать какие-либо резкие шаги. Новостной фон тоже не отличался особыми откровениями. И поэтому нет ничего удивительного, что вся торговля велась в основном вблизи нулевых уровней, и лишь ближе к закрытию основной торговой сессии спекулянтам удалось-таки немного завалить рынок. И это было сделано так, на всякий случай. А в целом участники рынка продолжают успешно «запиливать» текущие уровни.

Чуть лучше шли дела лишь в технологическом секторе, где мы продолжаем наблюдать достаточно уверенный спрос на все акции компаний, работающих в полупроводниковом сегменте. Из них наибольшим спросом пользовались вчера акции Applied Material (AMAT, +3,38%) и KLA Corporation (KLAC, +5,26%). Ну и, конечно же, неоценимый вклад в то, что индекс NASDAQ закрылся вчера в зеленой зоне, внесли FAANGовцы (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), которые дружно выросли от 0,68% по акциям Facebook (FB) до 2,26% по акциям Netflix (NFLX). И только акции Alphabet (GOOGL, —0,27%) немножко испортили общую столь позитивную картинку. Но надо признать, что минус, который мы увидели по этим акциям, является все же чисто символическим.

Однако не все было так радостно в фондовом королевстве. Разброд и шатания проявлялись в полной мере и повсеместно. Причем даже в тех местах и в тех секторах, которые уж должны были бы чувствовать себя очень даже хорошо. Это в первую очередь касается энергетического сектора, где в последние дни мы наблюдали бурное ралли нефтяных котировок, и это по идее должно было бы позитивно сказаться на котировках нефтяных компаний. Но что мы видим по факту? Например, цена акций одной из ведущих мировых нефтяных компаний Chevron (CVX) неделю назад при цене нефти в 10 долларов за баррель была $89,4, а по итогам вчерашних торгов при цене нефти в 25 долларов за баррель акция Chevron стоила $90,05. То есть акции этой нефтяной компании выросли за неделю менее чем на 1% при том, что цена нефти выросла на 150%! Ой, явно что-то не так в этом мире!

Единственное, что вчера реально порадовало инвесторов, так это выходящая корпоративная отчетность, которая в своей массе в большинстве случаев оказывается лучше ожиданий аналитиков. Особенно отличились компании PayPal (PYPL) и LYFT (LYFT), продемонстрировавшие, несмотря на пандемию, очень сильные результаты по итогам 1-го квартала и вполне заслуженно улетевшие после этого в космос на постмаркете, прибавив более 8 и 15 процентов соответственно.

Ожидания рынка 07 мая

Вроде бы и радоваться особо нечему, но на рынках сегодня с самого утра царит позитив. И если азиатские рынки отторговались сегодня совершенно невнятно и закрылись вблизи нулевых отметок, то в Европе все индекс дружно прибавляют уже почти 1%. На чем? Здесь конечно нужно только пожать плечами… Радость как бы всеобъемлющая и основана все на том же — на реальном перезапуске европейских экономик и надеждах на быстрое их восстановление. И если первое — это вполне объективное явление, то второе — это всего лишь надежды и не более того. Но как бы то ни было, участники рынка сейчас вполне сознательно игнорируют плохие экономические данные и «подпитываются» исключительно всеобщим желанием из разряда «скорей бы все это закончилось».

Аналогичные настроения царят и на американском рынке, где фьючерсы на основные индексы с самого утра очень трендово и уверенно растут, прибавляя к началу премаркета уже более 1%. И при этом, как мы видим, пока совершенно никого не смущает прогноз по новым безработным, количество которых должно увеличиться еще на 3 миллиона человек. Эти данные будут опубликованы как обычно в 15-30 мск.

Но все бычьи настроения сегодня многие связывают c неожиданно сильными данными по экспорту Китая за апрель месяц (Ура! Ура! Ура!), а также с предстоящими вечером выступлениями целого ряда членов ФРС и прежде всего Президента банка Филадельфии Патрика Харкера. Участники рынка ожидают, что члены ФРС пообещают выделить еще много-много денег, и это безусловно может стать дополнительным стимулом для роста.

Что касается отдельных акций, то сегодня в первую очередь стоит обратить внимание на акции биотеха, которые вчера были несколько незаслуженно перепроданы. И прежде это касается акций Bristol-Myers Squibb (BMY) и Moderna (MRNA), чья отчетность должна появится еще до начала торгов, и в этих акциях вполне возможна сильная движуха. Также особый интерес сегодня у инвесторов будут вызывать акции Tesla (TSLA) после вчерашнего сообщения о том, что компания собирается возобновить с начала следующей неделе свое производство на основном автозаводе во Фримонте.

И все же, несмотря на общий позитив, вряд ли рост сегодня будет слишком уж бурным, и уж точно он пока не изменит общий расклад сил. Рынок остается в боковике и будет в нем находится еще некоторое время.