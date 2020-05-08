7 мая Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал финальные дивиденды в размере 19.37 млрд руб. за 2П19, что соответствует 2.63 руб. на акцию (доходность 4.2%). Вместе с выплатой за 1П19 общий размер дивидендов за год составит 47.65 млрд руб. (6.47 руб. на акцию, доходность 10.4%) или 100% FCF. Дата закрытия реестра намечена на 13 июля.

Наше мнение. Мы считаем решение распределить на выплату дивидендов 100% FCF позитивным жестом со стороны компании, учитывая сильные негативные факторы в отрасли (компания могла бы выплатить 70% свободного денежного потока). Мы сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по АЛРОСА, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.9x против своего среднего 5-летнего значения 5.0x.