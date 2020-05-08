"Юнипро" временно выбыла из числа лучших дивидендных историй на российском рынке
Выручка компании упала на 11.4% г/г до 20 млрд руб. из-за снижения цен РСВ на 6.6% в европейской зоне и на 13.1% в сибирской зоне. Потребление электроэнергии также сократилось на 3.1% г/г из-за аномально теплой зимы. Показатель EBITDA снизился на 15.8% до 7.6 млрд руб., а чистая прибыль упала на 19.6% до 5.0 млрд руб. Ввод в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС отложен со 2К20 на конец 2020 из-за карантинных мер в связи с Covid-19. В результате прогноз по EBITDA 2020П был пересмотрен в сторону понижения до 26-28 млрд руб. с 30 млрд руб., а на 2021 он остался неизменным на уровне 35 млрд руб. Прогноз по дивидендам на 2020 также понижен — до 14 млрд руб. с 20 млрд руб., на 2021 и 2020 — без изменений на уровне 20 млрд руб.
Наше мнение. Новость негативная, но понятная. В настоящее время предполагаемая дивидендная доходность за 2020 составляет 8.5% против 10.5%, ожидавшихся ранее. В результате Юнипро временно утратила свое лидерство как одна из лучших дивидендных историЙ на российском рынке. Тем не менее, ее новая дивидендная доходность остается вполне достойной, поэтому мы не ожидаем глубокой коррекции в акциях с текущих уровней. Вместе с тем, мы больше не видим каких-либо катализаторов для акций в ближайшем времени.
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