Темпы роста потребительских цен оказались ниже ожиданий рынка. Согласно данным Росстата, в апреле потребительские цены поднялись на 0,8% месяц к месяцу после роста на 0,6% в марте. Этот результат оказался ниже ожиданий участников рынка и нашей оценки (также плюс 0,9%). Таким образом, год к году рост цен ускорился в апреле до 3,1% с 2,5% по итогам марта. Базовый индекс потребительских цен в апреле повысился на 0,5 п.п. месяц к месяцу, а год к году увеличился до 2,9% с 2,6% в предыдущем месяце.

Продовольствие продолжает быстро дорожать. В апреле продовольственные товары подорожали на 1,7% месяц к месяцу после роста на 1% в марте. При этом цены на сахар, яйца, крупы, а также макаронные изделия резко выросли. Цены на плодоовощную продукцию поднялись на 7,9% за отчетный период (в марте рост составил 2,5% месяц к месяцу). Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,4% месяц к месяцу после роста на 0,5% в марте. Опережающими темпами росли в цене электротовары, моющие и чистящие средства, а также медикаменты. При этом в апреле цены на бензин снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В секторе услуг цены выросли в апреле на 0,1% месяц к месяцу после роста на такую же величину в марте. Быстрее всего в этом секторе дорожали услуги пассажирского транспорта. Год к году рост цен на продовольствие ускорился в апреле до 3,5% с мартовских 2,2%, а на непродовольственные товары – до 2,8% с 2,5%.

Годовая инфляция продолжит повышаться, но уже не такими высокими темпами. В апреле заметный вклад в динамику инфляции внесло продолжающееся сезонное удорожание плодоовощной продукции, а также резкий рост цен на отдельные виды продовольственных товаров. Мы полагаем, что, несмотря на спад волны ажиотажных покупок в марте, спрос на товары повседневного спроса остается повышенным. В сочетании с падением розничных цен на продукцию легкой промышленности и бензин это говорит о заметном изменении структуры потребительского спроса в результате резкого падения реальных доходов населения, а также введенных ограничений на работу ряда предприятий розничной торговли. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рост цен на продовольствие продолжится. При этом мы считаем, что вклад мартовской девальвации рубля в динамику цен в апреле оказался довольно умеренным, однако он еще далеко не полностью исчерпал себя. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на темпы роста цен окажет значительное снижение потребительского спроса на непродовольственные товары и услуги, связанное с дальнейшим изменением стандартов потребления населения на фоне наступившего кризиса. Согласно нашим расчетам, по итогам текущего года цены вырастут на 4,7%, а в 2021 г. инфляция снизится до 2,8%.