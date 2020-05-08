Снижение чистой прибыли на 22% при отсутствии влияния пандемии. Вчера Юнипро (UPRO RX – без рекомендации) опубликовало финансовые показатели за 1 кв. 2020 г., которые в целом совпали с рыночными ожиданиями. При этом снижения дивидендов инвесторы не предполагали, что оказалось для них более значимым, чем падение финансовых показателей, с которым в 1 кв. столкнутся все генерирующие компании в связи с теплой погодой. Так, выручка в отчетном периоде сократилась на 11,4% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 20,4млрд руб. под влиянием как 12-процентного снижения выработки, так и падения цен РСВ (на 6–11% в зависимости от ценовой зоны) после пиковых значений 1 кв.2019 г. EBITDA снизилась на 16,3% до 7,6 млрд руб. на фоне более медленного, лишь на 4%, сокращения расходов на оплату труда и роста затрат на покупную электроэнергию. В результате чистая прибыль уменьшилась на 22,6% до 4,8 млрд руб. Компания утверждает, что ограничения экономической деятельности в связи с пандемией COVID-19 не повлияли на ее результаты в 1 кв., однако в последующие периоды они, безусловно, дадут о себе знать.

Ввод третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесен на конец 2020 г., есть риски дальнейшей отсрочки. Ввод в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС сдвинут еще на один квартал по сравнению с предыдущими планами, однако мы полагаем, что новый дедлайн может оказаться не окончательным. Пока сложно оценить, сколько продлятся введенные российским правительством ограничения, которые, по утверждению компании, привели к снижению численности ремонтного персонала. Данная задержка привела к росту бюджета проекта еще на 1 млрд руб. до 43 млрд руб., из которых остается проинвестировать еще 7 млрд руб. Дополнительные расходы необходимы для содержания строительной площадки и продления договоров на монтаж строительных лесов. Поскольку полноценных денежных поступлений от объекта компания в текущем году уже не ожидает, она была вынуждена понизить прогноз по дивидендным выплатам в 2020 г. Теперь, при умеренном сценарии развития кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в этом году планируется выплатить акционерам 14 млрд руб. (на уровне 2019 г.), из которых 7 млрд руб. (0,11 руб./акция) будут выплачены уже в июле (дата отсечки – 22 июня). Оставшиеся 7 млрд руб. ожидаются к выплате в декабре. Однако если спрос на электроэнергию продолжит падать, а платежная дисциплина ухудшится, мы не исключаем, что эта сумма может быть пересмотрена в меньшую сторону. Исторически компания осуществляла дивидендные выплаты за счет собственных средств, сохраняя чистый долг отрицательным. Впервые он вышел в положительную зону в конце прошлого года, когда был привлечен краткосрочный заем на выплату дивидендов за 9 мес. 2019 г. На конец 1 кв. 2020 г. он так и не был погашен (впрочем, уровень левережда Юнипро совсем незначительный – 0,1 по показателю Чистый долг/EBITDA). То есть компания обладает большим потенциалом для наращивания долга, за счет которого она могла бы финансировать дивидендные выплаты, но мы полагаем, что в текущих условиях неопределенности она будет от этого воздерживаться, предпочитая сокращать дивиденды. В то же время прогнозы по дивидендным платежам в 2021–2022 гг. пока остаются в силе – по 20 млрд руб. в год.

Прогноз EBITDA на 2020 г. также снижен. Поскольку поступлений от третьего энергоблока Березовской ГРЭС в этом году не будет, прогноз по EBITDA на 2020 г. был понижен с 30 млрд руб. до 26–28 млрд руб. То есть фактически из этого показателя выпали порядка 3 млрд руб., которые компания планировала получить от отремонтированного объекта. Планируемые поступления от текущего бизнеса пока остаются прежними, однако могут быть пересмотрены в меньшую сторону, если ограничения экономической деятельности сохранятся на длительный срок. Прогноз EBITDA на 2021 г. пока прежний – 35 млрд руб. Прирост будет обеспечен функционированием Березовской ГРЭС, что должно нивелировать эффект от постепенного окончания сроков ДПМ по другим объектам. Положительный эффект также окажет индексация цен КОМ.