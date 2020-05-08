По данным Росстата, инфляция за апрель повысилась до 3,1% г./г. (2,5% г./г. в марте). Это повышение полностью соответствует динамике недельных данных и является, на наш взгляд, очень умеренным. Заметная часть ускорения, по нашему мнению, обусловлена сохранением повышенного спроса на товары первой необходимости. Итоговый эффект переноса курса рубля на инфляцию оказался очень небольшим. Так, при обычных значениях переноса в +1 п.п. к инфляции от 10% м./м. ослабления курса рубля (в предыдущем месяце) в апреле инфляция должна была бы подскочить на ~1,5 п.п. (т.к. в марте средний курс национальной валюты упал на 15% м./м.). Однако существенное ослабление экономической активности из-за карантина практически свело на нет этот эффект, и, по нашим оценкам, его итоговое значение в апреле оказалось в пределах 0,3-0,4 п.п.

При относительной стабильности курса рубля (до +/- 10% от текущих значений) инфляция сохранит лишь небольшой рост, и мы полагаем, что к концу года она вряд ли превысит ощутимо цель ЦБ (наш прогноз – 4,5% г./г.). Существенное ухудшение потребительского спроса (мы ожидаем падения расходов на конечное потребление на ~6% в реальном выражении по итогам этого года) продолжит оставаться существенным фактором, удерживающим ритейлеров от повышения цен (даже после снятия ограничительных мер). Сохранение низкой инфляции – один из факторов для продолжения смягчения политики ЦБ в этом году.