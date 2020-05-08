Курс рубля в течение завершающейся межпраздничной недели преимущественно стабилизировался против доллара и евро. Сначала был взлет основных резервных валют в начале недели — до максимумов с 22 апреля –75,97 рубля к доллару и 83,06 рублей за евро. Однако затем они вернулись ниже уровней закрытия прошлой недели.

Основным фактором курсовой динамики рубля стал рост нефтяного рынка выше уровня 30 долларов за баррель сорта Brent – в район максимумов с середины апреля.

Сохранившиеся пока высокими продажи валюты ЦБ РФ также оказывали поддержку курсу российской валюты.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 1 рубль до уровня 73,4 рубля, евро — на 1,9 рубля до 79,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 2,2 тысячи против 1,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

В начале недели рубль ощутимо провалился к доллару и евро вслед за падением рынка нефти. Распространение коронавируса по планете, в том числе в РФ, продолжает тревожить инвесторов. При этом котировки нефти пошли вниз — в направлении психологически значимого уровня 25 долларов за баррель Brent.

Помимо ухудшившейся конъюнктуры нефтяного рынка, давления на рисковые активы добавили новые тарифные угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Китая из-за его якобы негативной роли в распространении коронавируса по планете.

Однако спекулятивный натиск рублевых "медведей" оказался непродолжительным, и отечественная валюта быстро стала восстанавливаться. При этом активизировавшийся поход рынка нефти в направлении 30 долларов за баррель поддерживал курс российской валюты. Это было довольно кстати в отсутствие в праздничные дни продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Впрочем, в середине недели рубль попал под общее давление на валюты развивающихся рынков на фоне укрепления доллара на форексе. Негативный фон был обусловлен слабой статистикой по еврозоне и последними экономическими прогнозами Еврокомиссии.

Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле, по окончательной оценке, упал до исторического минимума — 13,6 пункта.

ЕК в этом годе не ожидает роста ВВП ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса. Экономика ЕС, как ожидается, упадет на 7,4%, еврозоны — на 7,7%.

Негатива добавили и данные о числе рабочих мест в частных компаниях США в апреле, которое сократилось на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона по сравнению с показателем предыдущего месяца. Таким образом, число рабочих мест опустилось до уровня 2011 года, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось уверенным ростом рубля к доллару и евро. Основной импульс росту курса рубля задавал очередной подскок рынка нефти – более чем на 6% — в район максимумов с середины апреля.

Мировые цены на нефть усилили рост после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии. Дополнительную поддержку рынку оказывает макростатистика Китая, крупнейшего мирового потребителя нефти. Импорт нефти в страну в апреле вырос до 10,42 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона в марте. Таким образом, в месячном выражении рост составил 7,6%.

Участники торгов обратили внимание и на неожиданный рост экспорта из страны, который за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. Это дало сигнал о постепенном восстановлении экономической активности в Китае после спада, вызванного коронавирусом.

Поддержка российской валюте пришла и от словесных интервенций. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в частности, заявила, что суть бюджетного правила менять нельзя, как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас также не актуально. Благодаря бюджетному правилу накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета, пояснила она.

При этом Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, также заявила она.

Наконец, она считает текущий уровень госдолга РФ одним из самых низких в мире, что создает дополнительную устойчивость для экономики. При этом Набиуллина полагает, что есть потенциал его увеличения, и такая возможность обсуждается.

Таким образом, рубль пока имеет шансы на рост в направлении замыкания гепа, образовавшегося с начала марта, когда грянул кризис ОПЕК+.

Особенно приятно, что ЦБ РФ, несмотря на удорожание нефти, пока не идет на значительное сокращение объёмов продажи валюты.