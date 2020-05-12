По данным Bloomberg, на продажу выставлено 7 млн акций Polymetal International, что составляет около 1.5% акционерного капитала компании. Минимальная цена установлена на уровне 1 595 пенсов, что предполагает дисконт в 3.8% к цене вчерашнего закрытия. Общая стоимость доли оценивается примерно в $110 млн, что сопоставимо с величиной оборота торгов акциями Полиметалла за 3 дня (среднедневной объем торгов достигает $35 млн). Структура акционеров Полиметалла выглядит следующим образом: 27.4% — Александр Несис; 6.9% — Открытие; 6.5% — Петр Келлнер; 0.8% —менеджмент и директора компании; 58.4% — институциональные инвесторы и владельцы крупного частного капитала.

Наше мнение. Новости о продаже акций обычно негативно влияют на их стоимость, давая основания предполагать, что тот или иной ключевой акционер не видит значительного потенциала роста стоимости по сравнению с текущими уровнями. Особенно это касается тех случаев, когда продажа не приводит к существенному росту ликвидности (как в данном случае, с учетом достаточной ликвидности Полиметалла). Полиметалл торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 8.5x против 8.5x у Полюса и 9.6x у крупных золотодобывающих компаний.