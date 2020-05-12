Основной доход должен показать сильную динамику. TCS Group, головная компания Тинькофф Банка (TCS LI – ПОКУПАТЬ), 13 мая опубликует отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО и проведет телеконференцию. Мы полагаем, что в части основного дохода банк, как и другие игроки, еще не успел в отчетном квартале почувствовать эффект пандемии, поэтому ЧПД и чистые комиссии покажут достаточно сильную динамику. Для маржи мы закладываем снижение на 70 б.п. за квартал до 19,4%, совокупно с замедлением роста портфеля (по нашей оценке, валовые кредиты за квартал увеличатся примерно на 4%) это может дать относительно стабильный квартальный ЧПД, но год к году он, согласно нашим расчетам, прибавит 35%. Рост чистых комиссий год к году, как мы ожидаем, составит 16% против 9% в 4 кв. Также, по всей видимости, достаточно высоким будет прочий доход (в частности, от страхового сегмента).

Ждем стоимости риска ближе к 14%. Сложнее всего оценить стоимость риска – мы закладываем ее рост до 13,7% с 8,2% в 4 кв. и 8,8% по итогам 2019 г., но не исключено, что результат будет еще выше. По всей видимости, фактического ухудшения качества в 1 кв. еще не было, но при резервировании банки, согласно МСФО 9, учитывают ухудшение оценки макроэкономических условий. Мы также ждем комментариев менеджмента относительно возможной дальнейшей динамики показателя в течение года и динамики заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы. Рост стоимости риска должен быть основным фактором давления на прибыль, и мы ждем ее сокращения на 41% за квартал и на 10% год к году, при этом ROAE может составить 27%, что ниже, чем показывал банк в последние годы, но для текущей ситуации это достаточно высокий уровень.

Есть вероятность, что в ближайшие кварталы группа воздержится от выплаты дивидендов. По итогам 4 кв. банк определил дивиденды исходя из верхней границы своей политики (30% от чистой прибыли), но есть вероятность, что он воздержится от выплат по итогам ближайших кварталов (решение принимается каждый квартал). Коэффициент Н1.1 на 1 апреля составлял 8,7%, Н1.2 – 11,2%, Н1.0 – 12,8%, ранее менеджмент указывал, что планирует поддерживать Н1.1 не ниже 9% (но при этом еще не аудированная прибыль текущего года добавила бы показателю около 150 б.п.). Мы полагаем, что Тинькофф обладает достаточно прочными позициями ликвидности, гибкой бизнес-моделью и запасом по рентабельности, чтобы пройти текущий кризис без больших потерь, но давление на прибыль в любом случае должно сохраниться в течение ближайших кварталов.