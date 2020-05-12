Вчера В. Путин вместе с отменой режима нерабочих дней анонсировал третий пакет мер поддержки экономики, в который включена помощь населению и компаниям. Так, МСП, пострадавшим от ограничительных мер, спишут все налоги (кроме НДС) за 2 кв. 2020 г. и дадут возможность брать льготные кредиты под 2% на выплату зарплаты из расчета в 1 МРОТ на работника в целях сохранения занятости. В свою очередь, для семей с детьми с 1 июня будут введены единовременные выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка, а для неработающих родителей будет увеличено пособие по уходу за ребенком (до 6,7 тыс. руб./мес.). Итоговая стоимость мер оценена в 800 млрд руб., при этом основную долю (судя по комментариям чиновников в СМИ) займут расходы на программу по льготному кредитованию (~300 млрд руб.), налоговые каникулы (~200 млрд руб.) и выплаты семьям (~250 млрд руб.). Хотя бизнес просил больше прямой поддержки и каникулы по НДС, а население, возможно, нуждалось бы в более существенных суммах трансфертов, на наш взгляд, позитивно, что власти решились на подобные меры.

Пока нет точной информации о том, какие конкретно компании смогут воспользоваться налоговыми каникулами. Сумма в 200 млрд руб., хотя и выглядит заметной, на наш взгляд, все же недостаточна для того, чтобы все пострадавшие предприятия могли рассчитывать на эти каникулы. Так, одни только пользователи специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН – все они освобождены от уплаты НДС, НДФЛ и прочих налогов, кроме страховых взносов) за 2 квартал этого года должны были бы выплатить ~120-150 млрд руб. (если бы экономика не просела, они бы выплатили 200-250 млрд руб.). Кроме того, с учетом, что МСП обеспечивают заметную занятость населения, начисленные платежи по страховым взносам также существенны, даже после недавнего двукратного снижения тарифа с 30 до 15% (мы полагаем, что за квартал они бы превысили 100 млрд руб.). А есть еще МСП, не подходящие под критерии спецрежимов ФНС, которые платят все налоги (НДС и пр.) в полном объеме. В итоге, по нашим оценкам, одним только предприятиям МСП (по критериям ФНС) за квартал было бы начислено свыше 200 млрд руб., и это без учета МСП, не входящих в реестр, и чуть более крупных предприятий, также пострадавших от ограничительных мер, но не являющихся МСП. Впрочем, позитивно, что хотя бы большая часть компаний из реестра МСП может рассчитывать на налоговые каникулы.

Выплаты семьям, вероятно, также окажут определенный положительный эффект: анонсированная сумма (10 тыс. руб.) это приблизительно треть среднемесячной зарплаты по стране (с учетом «серых» зарплат). Однако итоговые расходы на эти цели (~250 млрд руб.) вряд ли смогут оказать значительное влияние на потребительский спрос: по опыту прошлых лет, на динамике потребительских расходов становятся заметны лишь более крупные суммы – не менее 500 млрд руб./мес. (как например, в ситуации с предвыборным повышением зарплат бюджетникам в начале 2018 г.).

Указанный пакет мер почти полностью (за исключением госгарантий на кредиты МСП) войдет в состав расходов Федерального бюджета (налоговые каникулы предоставляются по региональным налогам, а потому выразятся в увеличении трансферта бюджетам субъектов из федерального центра). Соответственно, средства на него будут выделены в рамках финансирования дефицита Федерального бюджета (т.е. за счет ФНБ и ОФЗ).