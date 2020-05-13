Наше мнение. TCS Group должна опубликовать свои результаты за 1К20 по МСФО сегодня (13 мая), и мы ожидаем увидеть смешанные показатели на фоне экономического кризиса и карантинных мер. Согласно консенсус-прогнозу, распространенному банком, чистый процентный доход банка должен вырасти на 36% г/г до 24.7 млрд руб., а чистая процентная маржа — составить 19%. Резервы на возможные потери по кредитам ожидаются на уровне 13 млрд руб. (2.7x г/г), стоимость риска предполагается на уровне 13%, затраты, как прогнозируется, вырастут на 11% г/г до 12.3 млрд руб. Прогноз по чистой прибыли — 7 млрд руб. (-2%г/г), аннуализированный RoE около 27.6%.