Новость: В опубликованной накануне презентации Норникель понизил оценку баланса спроса и предложения на рынке никеля в 2020 г. до 130 тыс. т против предыдущей оценки в 149 тыс. т. Согласно расчетам компании, на рынке палладия в настоящее время установился баланс, в то время как предыдущая оценка указывала на избыток предложения в размере 0,1 млн унций. В отношении рынка платины Норникель незначительно повысил оценку баланса в 2020 г. до 0,6 млн унций против предыдущей оценки в 0,5 млн унций.

Наш комментарий: Норникель пересмотрел свою оценку спроса на никель в 2020 г. в сторону небольшого улучшения, прежде всего с учетом спроса на нержавеющую сталь, который послужил главным фактором сокращения избытка предложения никеля на рынке. Компания также немного снизила свои ожидания в отношении уровня предложения палладия в 2020 г. Мы полагаем, что это связано с несколькими случаями перебоев в производстве палладия из-за эпидемии коронавируса, зафиксированными за последний месяц. Ожидаемое сокращение предложения палладия полностью нивелирует эффект от более значительного сокращения выпуска легковых автомобилей, объем которого в 2020 г., как ожидается, снизится на 22%. Наименее позитивным (с точки зрения цен) стал пересмотр взгляда на рынок палладия: Норникель повысил оценку избытка предложения палладия в 2019–2020 гг. в общей сложности на 0,4 млн унций, прежде всего с учетом ухудшения прогноза спроса.

Мы полагаем, что небольшое улучшение баланса спроса и предложения палладия и никеля, основных видов продукции Норникеля, может оказать определенное позитивное влияние на стоимость акций компании.