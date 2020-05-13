Пакет господдержки для российской авиаотрасли сопоставим с пакетом помощи США
- Российские авиаперевозчики наконец получают первый пакет господдержки – правительство одобрило предоставление отрасли прямых субсидий на сумму 23 млрд руб., о которых ранее заявлял Владимир Путин.
- Крупнейшие российские авиакомпании, как стратегически важные предприятия, могут подать заявку на кредиты по льготной ставке (6% компенсируются государством) с госгарантией на половину суммы долга.
- По нашим оценкам, денежные расходы российских авиакомпаний составляют в общей сложности около 20 млрд руб./мес. (в сценарии реструктуризации лизинговых платежей), исходя из чего сумма гарантий для всей отрасли достигает 115 млрд руб. в год.
- Таким образом, в теории объем господдержки может равняться 140 млрд. руб.
- На первый взгляд может показаться, что господдержка российских авиакомпаний меньше многомиллиардных пакетов помощи, предоставленных американским и европейским перевозчикам, однако сравнение сопоставимых факторов показывает, что дьявол кроется в деталях.
- Американские авиакомпании получают 18 млрд долл. в виде прямых субсидий и 32 млрд долл. в форме кредитов от государства. Вместе с тем размер отрасли и расходы на один пассажиро-километр в пять раз выше, чем в России, исходя из чего пакет помощи в США (скорректированный на эти параметры) вполне сопоставим с российским.
- Европейские авиакомпании не получают прямых субсидий. Вместо этого им предлагаются кредиты и взносы в капитал от государства. Учитывая различия в размерах и структуре расходов, пакет помощи в Европе оказывается на 40% больше, чем в России. Однако эта щедрая поддержка грозит акционерам размыванием их долей.
- Как мы полагаем, Аэрофлот может получить около 10 млрд руб. из общего пакета господдержки. Мы не учитываем эти средства в нашей модели компании, поэтому фактические финансовые показатели Аэрофлота могут превысить наши текущие прогнозы. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 85 руб. за одну акцию, что предполагает ожидаемую полную доходность 17% и рекомендацию Держать.
- Помимо этого, мы подтверждаем нашу краткосрочную торговую идею на основе спреда (то есть того, что Аэрофлот начнет отставать в динамике котировок от сопоставимых компаний из Евросоюза). В Европе авиаперелеты постепенно возобновляются, тогда как рост числа новых заражений в Москве означает, что ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, до 31 мая. Спред между AFLT и индексом MSCI ЕС Airlines в настоящий момент на 34% превышает среднее значение.
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