Наш комментарий: По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке в апреле упали на 72% г/г, до 39 922 единиц. Вместе с тем такой результат не стал неожиданностью, поскольку многие дилерские центры не работали в прошлом месяце, а производители приостановили выпуск, по меньшей мере, не некоторое время. Учитывая показатель за апрель, продажи за 4м20 сократились в общей сложности на 19% г/г, до 415 102 единиц. Как мы полагаем, благодаря постепенному смягчению карантинных ограничений наряду с объявленными недавно мерами господдержки величина падения рынка уменьшится в ближайшие месяцы, однако по итогам года снижение все равно составит около 20%.

Sollers (Покупать, прогнозная цена на 12-мес. 450 руб., ожидаемая полная доходность 75%) в апреле показал падение продаж автомобилей УАЗ на 75% г/г, до 862 единиц. По итогам 4м20 розничные продажи автомобилей УАЗ сократились на 27% г/г, до 8155 единиц. Продажи автомобилей Ford Transit, которые выпускает СП с компанией Ford, а Sollers консолидирует, снизились на 39% г/г, до 526 единиц, в апреле и на 17% г/г, до 2613 единиц, за 4м20. Продажи Sollers в ближайшие месяцы должно поддержать расширение господдержки, которая уже отчасти помогла компании в апреле. В частности, в ходе недавнего совещания по вопросам поддержки автомобильной промышленности Владимир Путин поручил правительству выделить 20,5 млрд руб. на финансирование льготных кредитов и лизинга, а также госзакупок автомобилей (в том числе за счет переноса на более ранний срок некоторых госзакупок, запланированных на последующие годы). Как сообщают СМИ, Ford Sollers и УАЗ уже заключили с правительством договоры на поставку 785 машин скорой помощи (653 и 132 единиц соответственно). Помимо этого, продажи Ford Transit могут получить дополнительный импульс к росту благодаря развитию электронной коммерции. В частности, по данным Автостата, Озон в конце апреля приобрел 87 фургонов Ford Transit и намерен в ближайшее время купить еще более 100 фургонов.

АвтоВАЗ остался лидером рынка с долей 26% (которая включает марку Нива). Продажи марки Lada упали на 71% г/г, до 9396 единиц, в апреле и на 22% г/г, до 88 996 единиц, за 4к20.

Что касается других российских производителей, ГАЗ сократил продажи легкого коммерческого транспорта на 58% г/г, до 2272 единиц, в апреле и на 21% г/г, до 13 369 единиц, за 4к20.