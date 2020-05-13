Новость: Агентство INFOLine опубликовало операционные данные по интернет-торговле за 1к20 и апрель, а также обновленные прогнозы по сегменту на весь год. По оценке агентства, общий объем рынка в 2020 г. может вырасти в 3,3 раза, до 135 млрд руб., при этом объем сегмента экспресс-доставки превысит 30 млрд руб. против 700 млн руб. годом ранее.

Наш комментарий: Спрос на покупки продовольственных товаров в интернете в марте–апреле вырос в связи с введением карантинных ограничений, при этом затраты на привлечение клиентов для операторов снизились. Сервисы экспресс-доставки привязаны к сети магазинов у дома и пользуются особой популярностью в относительно густонаселенных городских районах. По данным INFOLine, крупнейшие операторы показали в апреле продажи на уровне всего 1к20, ведущие операторы Яндекс.Лавка и Самокат достигли сопоставимого оборота в 850–900 млн руб. В среднесрочной перспективе онлайн-продажи продуктов питания могут стать самым быстрорастущим сегментом интернет-торговли, при этом оборот на уровне 135 млрд руб. в 2020 г. будет по-прежнему составлять лишь незначительную часть рынка – около 0,8%. Что касается онлайн-продаж товаров массового спроса, INFOLine отмечает лидирующую позицию Озона, показавшего в 1к20 оборот в 6,1 млрд руб.