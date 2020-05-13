АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) вчера представила результаты продаж за апрель. Как и ожидалось, данные в полной мере отражают последствия карантинных ограничений на фоне пандемии Covid-19, из-за которых производители алмазов вынуждены были отложить торговые сессии “до лучших времен”. В апреле компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $15,6 млн, что почти на 100% ниже м/м и г/г. Выручка от продаж за март, февраль и январь составила соответственно $405 млн, $346 млн и $153 млн. АЛРОСА объявила о том, что она ожидает улучшение спроса уже с начала 3К20. Новость НЕЙТРАЛЬНА или НЕГАТИВНА для акций компании. Падение продаж в апреле и близкие к нулевым результаты второго квартала уже заложены в ожиданиях рынка.

Текущая оценка стоимости АЛРОСы указывает на то, что рынок делает ставку на V-образное восстановление сектора ювелирных украшений. Мы наблюдаем некоторое укрепление спроса на рынке предметов роскоши в Китае. Индийские власти разрешили возобновить работу ювелирных и алмазных предприятий в Мумбаи при условии, что на предприятиях будет находиться только часть сотрудников и будут соблюдаться правила дистанцирования. Наши источники подтверждают, что Индия возобновила продажи бриллиантов в Гонконге. Кроме того, к позитивным моментам можно отнести и то, что AWDC (Всемирный алмазный центр Антверпена) недавно объявил о том, что открыты каналы поставок, за иск лючением Индии, что можно расценивать как признак начала постепенного восстановления по отрасли. На продажи в Бельгии пришлось 42% выручки АЛРОСы за 2019 г. Мы по-прежнему с осторожностью относимся к инвестиционному кейсу АЛРОСы, так как новости о новой волне эпидемии могут оказать давление на восстановление в ювелирном ритейле. Ситуация с ограничениями на туристические поездки также остается неясной.

Между тем, Якутия предложила Гохрану приобрести алмазы ювелирного качес тва на сумму $1,7 млрд. Менеджмент АЛРОСы пока не подтвердил эту информацию. Если Минфин (Гохран) действительно приобретет продукцию компании на сумму $1,7 млрд, это может стать драйвером роста акций АЛРОСы. Сумма в $1,7 млрд примерно эквивалентна продажам компании за два квартала. Вопрос лишь в том, готово ли правительство выделить $1,7 млрд на покупку алмазов при текущей экономической ситуации. Ранее АЛРОСа сообщала о возможной покупке алмазов Гохраном на сумму $0,5-1млрд. Еще один важный момент – это дивидендные выплаты. Если правительство все же решит поддержать компанию через покупку Гохраном алмазов, АЛРОСе могут запретить выплату дивидендов.