Уровень корсчетов банков в ЦБ составил 1,4 трлн руб. Снижение за день достигло 1,2 трлн руб., оно полностью объясняется возвратом средств банками в рамках второй части сделки репо с ЦБ и оттоком средств на депозиты в ЦБ после вчерашнего депозитного аукциона тонкой настройки. Как мы и предполагали, на депозитном аукционе тонкой настройки предложение со стороны банков оказалось значительно ниже лимита. На недельном же аукционе, лимит для которого был снижен относительно прошлой недели, предложение, наоборот, оказалось значительным. Сегодня уровень корсчетов должен вырасти как за счет возврата средств с депозитов, так и благодаря погашению 30-го выпуска КОБР, но значительного запаса ликвидности эти поступления создать не смогут.

Расходы бюджета остаются довольно невысокими. Это одна из причин сокращения структурного профицита ликвидности в последнее время, поступления по бюджетному каналу пока лишь незначительно превышают уже сократившийся отток средств из-за налогов и прочих платежей в бюджет. Более того, агрессивное наращивание внутреннего долга в последние недели лишь ухудшает ситуацию с ликвидностью, средства, изъятые из банковской системы, не возвращаются обратно в форме расходов. В качестве иллюстрации можно отметить, что Казначейство вновь увеличивает объем предложения средств в рамках депозитов и операций репо, это четко указывает на рост остатков неиспользованных средств бюджета. Тем не менее мы считаем эту ситуацию временной и полагаем, что уже в ближайшее время расходы бюджета резко увеличатся, что позитивно скажется на структурном профиците ликвидности.